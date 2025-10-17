Pour obtenir une information de la part de la marque « BRACHOT SURFACES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BRACHOT SURFACES : Extraction professionnelle.

Leader dans le domaine des pierres naturelles et des matériaux reconstitués, BRACHOT propose des matériaux de paysage et des revêtements dans le monde entier.

Au fil du temps, BRACHOT a pris en main chaque étape du processus. Grâce à une stratégie d’intégration verticale, BRACHOT est passé du statut de grossiste de tranches en pierre naturelle à celui d’acteur international possédant des carrières, des sites de production et des centres de distribution dans de nombreux pays.

L’assortiment de BRACHOT se compose de blocs, tranches, dalles et projets, issus de carrières et fournisseurs internationaux réputés, sélectionnés avec soin par une équipe interne d’experts. Un niveau d’expertise tout aussi élevé est mis en pratique pour le développement et la distribution de matériaux reconstitués.

Le déploiement systématique de la stratégie d’intégration verticale de BRACHOT a clairement porté ses fruits. Aujourd’hui, le groupe ne possède pas moins de 20 carrières situées en France, au Portugal, en Afrique du Sud, en Irlande et en Norvège.

La production des pierres naturelles (sciage et finition) est realisée sur les 9 sites de production de BRACHOT, en Irlande, en Italie, en Afrique du Sud, en France et en Belgique. Enfin, l’assortiment incomparable de matériaux de paysage et revêtements est commercialisé via 15 centres de distribution en Europe et bien au-delà.

Nos matériaux ne sont pas les seuls à résister au temps : notre entreprise aussi. Depuis plus de 120 ans, nous créons de la valeur avec nos matériaux de paysage et revêtements tout en nous développant lentement mais sûrement. Nous sommes cependant toujours restés une entreprise familiale, la 4e génération étant à présent aux commandes.

Tout a commencé en 1901, lorsque Victor Hermant lança une entreprise consacrée au sciage et à la vente de tranches de marbre. Au cours des décennies suivantes, la vente en gros s’est de plus en plus accompagnée d’activités de production, tandis que davantage de matériaux étaient ajoutés à l’assortiment. À la fin du siècle, le siège et l’usine de production ont été ouverts à Deinze, ainsi que les deux premiers sites en dehors de la Belgique.

L’expansion de BRACHOT s’est accélérée au début du XXIe siècle, par le biais d’investissements dans des carrières et des producteurs de pierres naturelles. Par ailleurs, son réseau de distribution a continué à s’étendre, avec de plus en plus de centres de distribution à travers le monde, ainsi que des showrooms, des usines de production et des activités de vente en gros en ligne.

Le savoir-faire de BRACHOT :