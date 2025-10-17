Pour obtenir une information de la part de la marque « BRUN BUISSON PARQUETS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Le spécialiste sur Grenoble de la vente et de la pose de parquets, terrasses, revêtements de sols stratifiés, placards et dressings pour les particuliers et les professionnels depuis 1988.

Avec son vaste show-room de 300 m² située à Saint Martin le Vinoux, à proximité de Grenoble, BRUN-BUISSON PARQUETS propose l’une des meilleures sélections de parquets de la région : originale, adaptée aux tendances actuelles.

L’atout fort de BRUN-BUISSON PARQUETS est aussi son stock permanent de plus de 30 références !

Les différentes gammes de parquets, testées par leurs soins en amont, répondent en effet à de multiples exigences de qualité : origine des bois, stockage, traitements et finitions et bien sûr respect des contraintes environnementales.

Les labels environnementaux associés (PEFC ou FSC) confortent la crédibilité des produits sélectionnés.

L’extension de l’espace Dressing très tendance répond à la demande croissante des clients de BRUN-BUISSON PARQUETS, désireux de disposer d’un éventail élargi de matériaux et de couleurs.

Un nouvel espace dédié aux terrasses : conscient de ce segment de marché en plein essor, BRUN-BUISSON PARQUETS propose, sur plus de 150 m2, un vaste choix de terrasses bois et composites et pierres naturelles.

Cette véritable vitrine s’impose devant le bâtiment rénové et valorise l’importante gamme de revêtements extérieurs. Une grande partie de nos références sont en stock !

Le savoir-faire de BRUN BUISSON PARQUETS :