BUILDER SYSTEMS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BUILDER SYSTEMS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Philippe Marie crée BUILDER SAS, qui deviendra plus tard le groupe B.F.T.G. puis BUILDER SYSTEMS, avec la volonté de proposer au plus grand nombre des produits de bricolage et de jardinage en marques distributeurs. C’est un secteur d’activité qu’il connaît bien.

Conscient de l’enjeu écologique que représentera la consommation des biens courants, il passe plusieurs mois en Chine, noue de solides relations avec ses fournisseurs locaux avant d’implanter ses propres bureaux à Hangzhou. Au plus près des usines, le bureau contrôle la qualité des produits avant exportation.

Avec la volonté de développer une gamme de produits permanents pour le bricolage et le jardin, le groupe développe ses propres marques pour s’adapter à un marché de plus en plus concurrentiel. Vont naître successivement BUILDER (1997– marque de produits de l’univers maison), FEIDER (2000 - marque de produits pour le bricolage), TCK GARDEN (2004 - marque de produits pour le jardinage), et GENYX (2004 – spécialiste de la production d’énergie). 4 marques, 4 initiales mais un seul objectif, faire de B(uilder) F(eider)T(ck) G(enyx) une force de proposition innovante, responsable et performante sur le marché de l’outillage.

BFTG développe des services autour du produit : gestion des pièces détachées & réparation, pourquoi jeter nos équipements, quand on peut les réparer ? Précurseur sur le sujet, REPARDURABLE, renommé SWAP-EUROPE en 2011, va devenir rapidement le 1er catalogue européen de pièces détachées dédiées au jardinage et bricolage. Son réseau de stations de réparation s’étend aujourd'hui dans toute l’Europe et la Russie avec plus de 600 partenaires.

Poursuivant sa politique d’expansion et reconnu pour la solidité de son organisation internationale, B.F.T.G obtient les licences de marques mondiales. HYUNDAI, en 2015 pour 5 pays européens, la marque coréenne experte des moteurs thermiques. ENERGIZER en 2017 pour l’Europe, la Scandinavie et l’Afrique du Nord, la marque américaine, au savoir-faire indiscuttable sur la batterie. Un pas de plus vers l'énergie propre et maîtrisée.

En 2020, la volonté de limiter notre impact sur l'environnement devient le coeur de notre développement : le groupe décide de construire un entrepôt à Verdun-sur-Garonne pour y consacrer son activité de reconditionnement et recyclage des outils, en parallèle du lancement de son site dédié à la vente de produits reconditonnés re-used.eu.

Avec ses dernières prestations de reworking et de reconditionnement pour donner une nouvelles vie aux produits, B.F.T.G couvre désormais l’écosystème le plus responsable qui soit autour de l’outillage. BUILDER SYSTEMS vient de naître…



Le savoir-faire de BUILDER SYSTEMS au travers de ses différentes activités :