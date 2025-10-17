BUILDER SYSTEMS - Batiweb

BUILDER SYSTEMS
Philippe Marie crée BUILDER SAS, qui deviendra plus tard le groupe B.F.T.G. puis BUILDER SYSTEMS, avec la volonté de proposer au plus grand nombre des produits de bricolage et de jardinage en marques distributeurs. C’est un secteur d’activité qu’il connaît bien.
Conscient de l’enjeu écologique que représentera la consommation des biens courants, il passe plusieurs mois en Chine, noue de solides relations avec ses fournisseurs locaux avant d’implanter ses propres bureaux à Hangzhou. Au plus près des usines, le bureau contrôle la qualité des produits avant exportation.
Avec la volonté de développer une gamme de produits permanents pour le bricolage et le jardin, le groupe développe ses propres marques pour s’adapter à un marché de plus en plus concurrentiel. Vont naître successivement BUILDER (1997– marque de produits de l’univers maison), FEIDER (2000 - marque de produits pour le bricolage), TCK GARDEN (2004 - marque de produits pour le jardinage), et GENYX (2004 – spécialiste de la production d’énergie). 4 marques, 4 initiales mais un seul objectif, faire de B(uilder) F(eider)T(ck) G(enyx) une force de proposition innovante, responsable et performante sur le marché de l’outillage.
BFTG développe des services autour du produit : gestion des pièces détachées & réparation, pourquoi jeter nos équipements, quand on peut les réparer ? Précurseur sur le sujet, REPARDURABLE, renommé SWAP-EUROPE en 2011, va devenir rapidement le 1er catalogue européen de pièces détachées dédiées au jardinage et bricolage. Son réseau de stations de réparation s’étend aujourd'hui dans toute l’Europe et la Russie avec plus de 600 partenaires.
Poursuivant sa politique d’expansion et reconnu pour la solidité de son organisation internationale, B.F.T.G obtient les licences de marques mondiales. HYUNDAI, en 2015 pour 5 pays européens, la marque coréenne experte des moteurs thermiques. ENERGIZER en 2017 pour l’Europe, la Scandinavie et l’Afrique du Nord, la marque américaine, au savoir-faire indiscuttable sur la batterie. Un pas de plus vers l'énergie propre et maîtrisée.
En 2020, la volonté de limiter notre impact sur l'environnement devient le coeur de notre développement : le groupe décide de construire un entrepôt à Verdun-sur-Garonne pour y consacrer son activité de reconditionnement et recyclage des outils, en parallèle du lancement de son site dédié à la vente de produits reconditonnés re-used.eu.
Avec ses dernières prestations de reworking et de reconditionnement pour donner une nouvelles vie aux produits, B.F.T.G couvre désormais l’écosystème le plus responsable qui soit autour de l’outillage. BUILDER SYSTEMS vient de naître…
Le savoir-faire de BUILDER SYSTEMS au travers de ses différentes activités :
- China Import Export : C’est à Hangzou, capitale de la province chinoise du Zhejiang, que se situent les locaux de notre antenne locale. Créée en 1997, l’équipe de Builder Systems China est dédiée à des missions spécifiques : relations avec nos usines partenaires, veille technologique, contrôle qualité, R&D, sourcing de nouveaux produits et d’innovation.
- Feider : Depuis sa création, Builder Systems n’a eu de cesse de proposer au plus grand nombre des produits de qualité au meilleur prix, destinés à rendre les travaux de la maison et du jardin aussi agréables qu’efficaces. Notre marque propre FEIDER offre une variété de produits reconnus pour leur qualité et leur robustesse. Consultez notre site pour découvrir l’univers Feider www.feider.fr
- Hyundai: Depuis sa création, Hyundai Power Products a placé la satisfaction du client au cœur de ses priorités, ce qui nous a permis de relever tous les défis que nous avons rencontrés. Cet engagement se reflète dans le lancement régulier de nouveaux produits sur le marché afin de proposer à nos utilisateurs une gamme d’expériences pertinentes en fonction de leurs besoins, attentes et aspirations. Consultez notre site pour découvrir l’univers Hyundai www.hyundaipower-fr.com
- Energizer : Energizer est le premier fabricant de batteries en Europe et l’expert de l’énergie portable et compacte. Grâce à ce savoir-faire, nous avons pu développer des outils à batteries Lithium-Ion, performants et durables. Pour découvrir tous nos produits, cliquez sur le lien de notre site www.energizer-tools.com
- SWAP : Chez Swap-Europe, nous estimons qu’il est préférable de réparer un appareil plutôt que de le remplacer par un neuf. Nous avons à coeur de permettre à tous, de réparer ses outils plutôt que de les jeter. L’ensemble de nos services a pour but commun de limiter notre impact sur l’environnement en luttant contre le gaspillage. Pour découvrir nos services, cliquez sur notre site www.services.swap-europe.com
- E-Shop : SWAP-EUROPE “La pièce qui change tout”. Et pour changer nos habitudes de consommation en prolongeant la durée de vie de nos équipements, SWAP EUROPE a lancé son e-shop en 2017. C’est aujourd’hui plus de 30 000 références de pièces de rechange et d’accessoires qui sont disponibles pour tous les bricoleurs et jardiniers.
- E-Commerce : A l’ère du web 3.0, il est essentiel pour Builder Systems de communiquer et d’interagir avec l’utilisateur et de lui proposer l’expérience la plus fluide et la plus enrichissante possible. En 2018, Builder Systems fait l’acquisition de 2 sites britanniques, Chipperfield Garden Machinery et MowDirect, ce dernier étant un des sites les plus anciens et plus connus sur le marché anglais du jardinage.
- Refurbishing : Centre de recyclage, zone de reconditionnement d’outils électroportatifs, reworking à travers l’Europe, Builder Systems met tout son savoir-faire en œuvre pour offrir une nouvelle vie aux produits tout en réduisant les déchets et en recyclant les matières plastiques. Depuis 2018, Builder Systems développe ses activités de reconditionnement à travers toute l’Europe.
