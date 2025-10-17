Pour obtenir une information de la part de la marque « CABANNES SAS - CABBANI CUSTOM MADE PARQUET », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CABBANI combine la chaleur, la beauté d’un parquet de qualité en chêne Européen et l’architecture contemporaine. Grâce au « système à la carte », vous pouvez composer votre sol de rêve à base d’une couche d’usure de 2, 3,2 ou 5,5 mm, HDF ou contreplaqué de bouleau et une large gamme de couleurs tendances et élégantes. Notre production française garantit des produits de qualité et éco-responsables.

Il y a 41 ans, Gérard Cabannes a donné vie à son rêve. Il débute alors une société de placage, en plein cœur de la région bordelaise des fameux vignobles. Le succès ne connaît pas de limite et, à la seconde génération, Benoit et Julien Cabannes se mettent à la production de parquet en 2000.

Leur création, le parquet à la carte, qui permet aux clients de constituer leur propre sol en bois, s’avère de nouveau un véritable succès. En un rien de temps, la qualité et flexibilité propulsent l’entreprise au sommet du marché du revêtement de sol en bois.

Après plus de 25 ans de collaboration avec le groupe Decospan, et compte tenu de la complémentarité des sites de production, Benoit et Julien décident de rejoindre le groupe. De nouvelles opportunités s’annoncent alors. Depuis janvier 2016, leur parquet est disponible sous la marque CABBANI dans la vente spécialisée de parquet. Le nouveau nom ne change pas notre objectif : CABBANI est et reste synonyme de parquet de qualité française.

Le savoir-faire de CABBANI :