CADENAS

14 Rue Philibert Collet
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
France
Site web de la marque

CADENAS est un éditeur de logiciels leader dans le domaine du « Parts Management » (Gestion de Composants Industriels), des catalogues électroniques 3D et des configurateurs de produits 3D.

CADENAS propose des solutions complètes et personnalisées pour optimiser la gestion des composants industriels (Rationalisation, Standardisation, « Reuse » etc.) intégrés à vos environnements CAO, PLM et ERP.

CADENAS a démarré comme bureau d’ingénierie, mais a rapidement identifié les opportunités du digital. L’entreprise s’est alors spécialisée dans les logiciels destinés à simplifier le processus de conception à travers les modèles CAO.

CADENAS en quelques chiffres :

  • Année de création : 1992
  • Nombre d'employés : 380
  • Implantations : 17 implantations internationales

Le savoir-faire de CADENAS:

  • Catalogue de produits électronique
  • Places de marché verticales
  • Valorisez vos produits
  • Solutions marketing
  • Gestion des composants & catalogues
  • Recherche géométrique & classification
  • PURCHINEERING
  • Portail sous-traitants
  • Bibliothèques CAO gratuites
