CADENAS
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
France
CADENAS est un éditeur de logiciels leader dans le domaine du « Parts Management » (Gestion de Composants Industriels), des catalogues électroniques 3D et des configurateurs de produits 3D.
CADENAS propose des solutions complètes et personnalisées pour optimiser la gestion des composants industriels (Rationalisation, Standardisation, « Reuse » etc.) intégrés à vos environnements CAO, PLM et ERP.
CADENAS a démarré comme bureau d’ingénierie, mais a rapidement identifié les opportunités du digital. L’entreprise s’est alors spécialisée dans les logiciels destinés à simplifier le processus de conception à travers les modèles CAO.
CADENAS en quelques chiffres :
- Année de création : 1992
- Nombre d'employés : 380
- Implantations : 17 implantations internationales
Le savoir-faire de CADENAS:
- Catalogue de produits électronique
- Places de marché verticales
- Valorisez vos produits
- Solutions marketing
- Gestion des composants & catalogues
- Recherche géométrique & classification
- PURCHINEERING
- Portail sous-traitants
- Bibliothèques CAO gratuites
