CADENAS est un éditeur de logiciels leader dans le domaine du « Parts Management » (Gestion de Composants Industriels), des catalogues électroniques 3D et des configurateurs de produits 3D.

CADENAS propose des solutions complètes et personnalisées pour optimiser la gestion des composants industriels (Rationalisation, Standardisation, « Reuse » etc.) intégrés à vos environnements CAO, PLM et ERP.

CADENAS a démarré comme bureau d’ingénierie, mais a rapidement identifié les opportunités du digital. L’entreprise s’est alors spécialisée dans les logiciels destinés à simplifier le processus de conception à travers les modèles CAO.

CADENAS en quelques chiffres :

Année de création : 1992

Nombre d'employés : 380

Implantations : 17 implantations internationales

Le savoir-faire de CADENAS :