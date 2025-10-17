CADWORK INFORMATIQUE - Batiweb

Le développement du système de CAD CADWORK a débuté en 1980 comme projet de recherche au CSEM en collaboration avec l'Ecole Polytechnique Fédérale à Lausanne (EPFL).



Dans le cadre d'un programme de recherche CTI à l'EPFL en 1987, le programme a été adapté à la construction en bois. En 1990 CADWORK Informatique CI SA a été fondé et tous les droits du programme ont été acquis.



CADWORK informatik Software GmbH, fondé en 1992 à Hildesheim (D), est responsable de tous les aspects de la construction en bois.



Depuis 1990, 20 succursales et agences sont apparues en Suisse, en Europe et dans le reste du monde pour assurer le développement, la représentation et le support à la clientèle.



Grâce à l'expérience pratique et une coopération intensive avec les clients et les institutions de recherche, CADWORK est la solution professionnelle de CAO dans le secteur de la construction.



Notre équipe de Support ne se considère pas comme une organisation pure vente. Une tâche des plus importante est le service continu à la clientèle. Cela comprend :

Support software général

Développement de méthodes de travail spécifiques à la clientèle

Conseil sur des problèmes de technique de construction

Le savoir-faire de CADWORK :