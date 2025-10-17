Fabricant industriel spécialiste de la menuiserie, CAIB (Groupe Liébot) est leader dans son activité dédiée à la distribution Bâtiment & Bricolage, à destination de 3 réseaux : négoces (professionnels multi spécialistes), GSB, e-commerce et enseignes spécialisées.



L’offre CAIB comprend des menuiseries aluminium, PVC et bois/alu (fenêtres, coulissants, galandages et portes d’entrée) et également une gamme de portes d’entrée Acier pour la maison individuelle et le petit collectif, en neuf et en rénovation.



Le savoir-faire de CAIB :

Gamme Aluminium : Fenêtres aluminium, Portes-fenêtres aluminium, Baies vitrées coulissantes aluminium, Baies vitrées à galandage aluminium, Compositions et ouvertures en formes aluminium.

Gamme PVC : Fenêtres PVC, Portes-fenêtres en pvc, Compositions et ouvertures en formes PVC.

Gamme Bois/PVC : Fenêtres bois aluminium, Portes-fenêtres bois aluminium, Baies vitrées coulissantes bois-aluminium, Baies vitrées à galandage bois-aluminium, Compositions et ouvertures en formes bois-aluminium.

Gamme porte d'entrée : Portes d'entrée en aluminium, Portes d'entrée PVC, Portes d'entrée bois-aluminium, Portes en Acier, Color Process, Miroir & reflet, Personnaliser son numéro de rue.