CAIB

Parc d'Activités du Cormier 14, Bd du Cormier C.S. 61951
49319 Cholet Cedex
France
Fabricant industriel spécialiste de la menuiserie, CAIB (Groupe Liébot) est leader dans son activité dédiée à la distribution Bâtiment & Bricolage, à destination de 3 réseaux : négoces (professionnels multi spécialistes), GSB, e-commerce et enseignes spécialisées.

L’offre CAIB comprend des menuiseries aluminium, PVC et bois/alu (fenêtres, coulissants, galandages et portes d’entrée) et également une gamme de portes d’entrée Acier pour la maison individuelle et le petit collectif, en neuf et en rénovation.

Le savoir-faire de CAIB

  • Gamme Aluminium : Fenêtres aluminium, Portes-fenêtres aluminium, Baies vitrées coulissantes aluminium, Baies vitrées à galandage aluminium, Compositions et ouvertures en formes aluminium.
  • Gamme PVC : Fenêtres PVC, Portes-fenêtres en pvc, Compositions et ouvertures en formes PVC.
  • Gamme Bois/PVC : Fenêtres bois aluminium, Portes-fenêtres bois aluminium, Baies vitrées coulissantes bois-aluminium, Baies vitrées à galandage bois-aluminium, Compositions et ouvertures en formes bois-aluminium.
  • Gamme porte d'entrée : Portes d'entrée en aluminium, Portes d'entrée PVC, Portes d'entrée bois-aluminium, Portes en Acier, Color Process, Miroir & reflet, Personnaliser son numéro de rue.

