CALEFFI FRANCE CONSULTING

CALEFFI développe et produit des composants pour les circuits d'eau chaude sanitaire, de chauffage, de climatisation et pour les installations à énergies renouvelables.

CALEFFI est l'un des principaux fabricants Made in Italy de composants pour installations de chauffage, de climatisation, d’eau sanitaire et d’énergies renouvelables, destinées aux secteurs résidentiels et industriels.

En 2017, CALEFFI a procédé à l'acquisition de Cristina Rubinetterie.

À ce jour, le Groupe se compose donc de 4 sociétés lui appartenant (CALEFFI, PRESSCO, RDZ, CRISTINA), de deux sociétés contrôlées multimarques (ALTECNIC, ALLVALVE) et de 9 filiales de distribution.

Nos 10 usines sont exclusivement situées en Italie par volonté stratégique : cela permet de garantir un réel respect des standards de qualité imposés non seulement par les normes internationales, mais aussi par un choix spécifique de la société. Un contrôle effectif de la qualité est assuré à 100% tout au long du processus de production.

Le Groupe CALEFFI compte plus de 1400 salariés dans le monde et distribue ses produits dans plus de 90 pays avec un chiffre d'affaires prévisionnel à 400 millions d’euros en 2021.

Le savoir-faire de CALEFFI :