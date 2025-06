Depuis 1875, Cantillana produit des matériaux et des solutions durables pour les professionnels de la construction et du génie civil. Cantillana France, implantée depuis 1992 dans l’hexagone, est reconnue pour son expertise dans la formulation et la production d’enduits et de mortiers prêts à l’emploi destinés aussi bien aux applications intérieures qu’extérieures.

Ce qui distingue Cantillana France sur le marché, c’est sa capacité à offrir une solution de qualité et logistique complète adaptée à tous les projets.

En plus des conditionnements classiques en sacs, l’entreprise propose ses produits en big bags et en silos, permettant ainsi une meilleure gestion des volumes, un gain de temps sur les chantiers, une réduction des déchets et une logistique optimisée. Cette offre en silos, en particulier, répond aux exigences des professionnels en quête de performance et de rentabilité.

En contrôlant intégralement sa production et en développant ses solutions en interne via un département R&D performant, Cantillana France assure à ses clients des produits innovants, fiables et conformes aux normes les plus strictes du secteur de la construction.

Cantillana France, un membre du Groupe HOLCIM

Cantillana France fait partie du Groupe Holcim, leader mondial des solutions de construction innovantes et durables. Présent dans plus de 50 pays et fort de 65 000 collaborateurs, Holcim se donne pour mission de bâtir un avenir plus durable en conciliant performance économique, progrès social et respect de l’environnement.

Cette appartenance renforce la solidité de Cantillana France en lui donnant accès à des synergies industrielles, à des innovations de pointe et à une expertise internationale. Grâce à la force du groupe, Cantillana France combine savoir-faire local et vision globale pour proposer des solutions performantes, responsables et adaptées aux enjeux actuels de la construction.