Expert en livraisons sensibles, Cargomatic est doté d’une flotte de camions équipée de chariots embarqués ou grues offrant du transport avec manutention.

Cargomatic, c’est une expertise liée aux hommes et à la gestion de A à Z de la logistique client. La rigueur, la fiabilité et la réactivité résument la culture d’entreprise, les collaborateurs sont ainsi très proches des demandes clients.

Cargomatic, c’est une organisation éco-responsable dotée d’un maillage géographique de proximité : 6 plateformes cross-docking, transferts en multi-modal avec sa marque Greenrail.

Après plusieurs années passées en logistique chez des industriels et transporteurs internationaux, Arnaud DENIAU a créé la marque Cargomatic le 01/01/2000 avec l’idée d’apporter une solution logistique globale en associant la manutention à la prestation transport.

Dès 2000, Cargomatic propose la livraison directe domicile de gros colis (lourds-longs-encombrants-volumineux) comme les piscines et les couvertures de piscines, abris de jardin, vérandas, menuiseries, portails…

Un concept novateur qui, désormais, fait partie intégrante des services proposés par les entreprises. Au fil des années, Cargomatic a agrandit son réseau sur toute la France et développé la livraison directe chantier sur rendez-vous.

Notre démarche qualité :

La passion de notre métier, nous conduit à déployer de nouvelles méthodes en permanence et à transmettre à nos clients notre expertise sur l’organisation optimale des process d’approvisionnements et de livraisons.

Notre management de la qualité en démarche d’amélioration continue nous permet d’assurer à 100% nos engagements, nos conducteurs formés et rompus à l’esprit tout terrain sont les ambassadeurs de votre marque.

Le savoir-faire de Cargomatic :