CARLO NOBILI SPA RUBINETTERIE - Batiweb

NOBILI, concepteur italien de robinetterie de salle de bains et de cuisine, défend des valeurs de qualité, d'innovation et de design à prix équitable, dans le respect de l’environnement. Mitigeurs éviers ou bains, façades thermostatiques ou colonnes de douche sont le fruit de cette philosophie.

La technologie et la qualité, des atouts à la base de tous nos choix, des années 50 jusqu’à aujourd'hui. Des fondations grâce auxquelles nous nous efforçons chaque jour de construire des produits dédiés à la salle de bains et à la cuisine, l’expression ultime de la technologie de pointe et du style italien, dans le respect total de l'environnement.

Le Centre technologique Nobili, l'unité de production de Suno, dans la province de Novare, est le complexe le plus rationnel et le plus efficace de tout le secteur, conçu sur la base d'un plan d'aménagement visant à soutenir un processus de croissance constante et à offrir au marché un standard de qualité extrêmement élevé avec un impact environnemental très faible.

Unique entreprise européenne du secteur ayant un cycle de production totalement intégré, elle est au sommet de sa catégorie en ce qui concerne l’activité de recherche, et surtout, pour le niveau d’évolution technologique des équipements de production : 452 centres d’usinage répartis sur une superficie de 88 000 m², pour un total de 2,8 millions d'articles vendus par an.

Le savoir-faire de Nobili :

SALLE DE BAINS

La destination principale du produit robinetterie est la salle de bains : notre gamme large et complète se caractérise par une forte identité stylistique, un très haut niveau de qualité de conception et de production, et un accent marqué sur l'ergonomie et l'efficacité fonctionnelle, comme les économies d'eau et d'énergie.

DOUCHE

Toujours synonyme de bien-être psychophysique, nous consacrons des ressources permanentes à l'identification de solutions susceptibles d'améliorer la qualité de vie. De plus, nous nous engageons également à accélérer les procédures d'installation, en pensant à des systèmes pratiques et universels, utiles là où le facteur temps est une valeur importante, comme dans l'industrie hôtelière.

CUISINE

Les produits destinés à la cuisine constituent la pierre angulaire de notre offre : nous consacrons beaucoup d'efforts à ce secteur, tant en termes d'esthétique que de définition des aspects fonctionnels, et nous offrons à nos clients, principalement les cuisinistes, mais aussi les architectes et les décorateurs d'intérieur, une gamme presque infinie de solutions.

