CARMIX - Batiweb

Fière d'une expérience de presque 40 ans, CARMIX propose aujourd'hui au niveau mondial la solution idéale pour la production de béton de haute qualité à bas coût.

CARMIX est issue de Carman, une entreprise qui, au début des années soixante, avait commencé à combiner des éléments d'occasion de véhicules militaires et agricoles. Les résultats étaient certes très loin de l’auto bétonnières auto chargeuses 4x4 actuel mais la qualité était suffisante pour répondre à un besoin simple : garantir la production et la distribution du béton sur les chantiers. Beaucoup d'années et des millions de mètres cubes de béton plus tard, les clients de CARMIX ont à leur disposition une véritable centrale complètement autonome et tout terrain.

CARMIX et son auto bétonnières auto chargeuses tout terrain sont le numéro un au niveau mondial.

Machine à utilisation facile, idéale pour la production et la distribution du béton même sur les chantiers les plus difficiles à trafic très lourd ou sur des îles perdues.

Notre objectif est de fournir des produits toujours à la pointe de la technologie : pour cette raison nous disposons d’un bureau de conception hautement qualifié, nous prêtons une grande attention lors du choix de nos fournisseurs, nous construisons nos machines selon les normes les plus strictes, nous effectuons des essais sur nos produits et nous investissons le plus grand soin dans les prestations à nos clients et à nos revendeurs.

Ce modus operandi est récompensé par la satisfaction de milliers d’entreprises et d’organismes d’état qui obtiennent les meilleurs résultats en utilisant les auto bétonnières auto chargeuses CARMIX.

Confrontés à un marché marqué par des entreprises généralistes, nous imposons grâce au fait que nous sommes hautement spécialisés et que nous proposons une qualité imbattable. Grâce à notre fabrication située entièrement en Italie, ce qui nous permet un contrôle de qualité sur toute la ligne de production, et grâce à une provenance exclusivement européenne de nos composants, nous proposons les standards les plus élevés afin de garantir la fiabilité et la performance de nos produits.

Notre savoir-faire approfondi nous permet, en outre, de révolutionner continuellement le concept de « auto bétonnières auto chargeuses » afin de proposer des solutions qui répondent même aux exigences les plus complexes.

Le savoir-faire de CARMIX :