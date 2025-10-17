CASADEI INDUSTRIA ALU - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CASADEI INDUSTRIA ALU », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CASADEI INDUSTRIA ALU fabrique des machines innovantes ProComposite Tech pour le traitement des panneaux composites utilisés dans l'architecture, les transports et la communication visuelle.

Les origines de l'entreprise remontent au bois de placage de chants, activités menées aujourd'hui par Casadei Industria Wood. Grâce au savoir-faire et aux compétences acquises sur trois générations, l'entreprise a su se développer avec succès dans la transformation des matériaux composites

Aujourd'hui, l'entreprise développe des solutions personnalisées pour les secteurs de l'architecture et de la construction, du transport et de la communication visuelle, fournissant à la fois les outils avancés et innovants dont les opérateurs ont besoin pour les étapes cruciales de leur cycle de production, comme le chargement-déchargement, le traitement et le pliage de panneaux composites comme l'ACM, le PECore, le MineralCore, l'aluminium massif, les panneaux en nid d'abeille en aluminium, le HPL et le fibrociment.

Toutes les machines CASADEI INDUSTRIA ProComposite Tech garantissent à ses clients une facilitation et une accélération des processus de fabrication traditionnels garantissant l'innovation, la solidité de la conception - également couverte par des brevets se protégeant - et des composants d'origine européenne exclusive.

Par conséquent, les solutions de Procomposite sont idéales pour toutes les entreprises qui souhaitent produire un produit fini de haute qualité avec une attention maximale aux détails, en maximisant le temps de production et en améliorant ainsi l'efficacité de la production.

Cette spirale technologique vertueuse trouve sa meilleure expression dans la réalisation de CNC Panel Router avec table verticale qui a révolutionné le marché, d'une part en augmentant le rendement journalier et, d'autre part, en réduisant de 60% la surface occupée dans la ligne de production ; tout cela en augmentant l'ergonomie des opérateurs lors de l'utilisation des machines et en réduisant le temps de nettoyage du plan de travail.

Le savoir-faire de CASADEI INDUSTRIA ALU :