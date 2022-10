CASE Construction Equipment est construite selon le principe qui veut que plus c’est simple, mieux c’est.

Notre équipement est une évolution de produits de précision conçus pour relever les défis du monde réel. L’expérience de chaque client commence et se termine avec des personnes appartenant une société s’appuyant de fortes valeurs et sur les connaissances acquises en plus de 180 ans.

Tandis que votre activité ne cesse de croître et de se complexifier et de renforcer sa compétitivité, nous nous engageons à vous fournir des machines polyvalentes et productives et une assistance fiable pour vous permettre de consacrer plus de temps à votre objectif principal : gérer votre activité.

Pour nous, « Experts du monde réel » est plus qu’un slogan, c’est notre cri de ralliement. C’est la raison pour laquelle les clients font confiance à CASE.

Les 180 ans d’histoire de CASE Construction Equipment sont une source de grande fierté et d’engagement.

La société fut créée à la fin du dix-neuvième siècle grâce à l’expérience et à l’esprit d’innovation de J.I. Case dans le domaine des moteurs à vapeur. Au cours des décennies suivantes, l’entreprise s’imposa comme pionnière dans le secteur des équipements de construction routière et contribua ainsi à « paver le monde ».

Au tout début du vingtième siècle, CASE s’est imposé comme le fabricant leader dans le domaine des équipements de construction routière. En poursuivant sa croissance et son succès, CASE renforce notre activité, notre réputation et le monde dans lequel nous vivons.

Le savoir-faire de CASE :