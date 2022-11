L'usine CASE de LECCE fête ses 50 ans d'activité

Le mercredi 28 septembre a marqué le début des célébrations auxquelles ont participé des représentants des institutions locales, et qui se sont poursuivies par une journée familiale le dimanche 2 octobre. L'usine de Lecce fabrique des engins CASE - des chargeuses sur pneus, des niveleuses, des chargeuses-pelleteuses et des mini chargeuses articulées sur pneus - qui sont distribuées dans le monde entier.

L'usine CASE de Lecce, en Italie, fête ses 50 ans d'activité. Les célébrations ont débuté mercredi 28 septembre avec la plantation d'un olivier, symbole de la région de Salento et des racines de l'entreprise dans la région.



Les autorités locales ont souhaité être présentes pour exprimer leur engagement envers cette industrie qui contribue à l'économie de la région depuis un demi-siècle. Parmi eux, le Président de la Région des Pouilles, Michele Emiliano, le Conseiller Régional au Développement économique, Alessandro Delli Noci, et la Présidente du Conseil Régional, Loredana Capone. Angelo Corallo, Professeur au département Ingénierie de l'innovation à l'université de Salento - une université qui entretient un partenariat de longue date avec l'usine - était également présent.



Federico Bullo, Responsable Europe des activités de CNH Industrial Construction, a rappelé l'histoire de la plateforme, faite de défis, de continuité dans le respect de la tradition, de travail d'équipe, de compétences, de dévouement et d'engagement. Il a remercié ceux qui démarrent chaque jour les « moteurs » de l'usine : les employés, l'ensemble de l’équipe. Une équipe et une organisation que même la crise mondiale des chaînes d'approvisionnement n'a pas remis en cause, puisque que 2022 a été une année record en termes de production.

M. Bullo a poursuivi en déclarant : « CASE a toujours cru et croit toujours au développement de cette usine. C’est pourquoi nous avons renforcé les investissements dans la technologie, les installations, la formation, la sécurité au travail et l'innovation continue. »

L'innovation a été portée par l'excellence du centre de R&D qui s'est toujours concentré sur la réduction de l’empreinte carbone et l'augmentation de la part des énergies propres. Plusieurs mesures concrètes ont été prises. L'usine de Lecce a notamment été équipée de panneaux photovoltaïques, et son atelier de peinture sera bientôt remplacé par une installation de peinture en poudre, avec des émissions plus faibles, sans eau et sans composés volatils. La qualité du produit final s'en trouvera encore améliorée, grâce à une finition plus durable, résistant mieux aux rayons du soleil.



« Ensemble, nous continuerons de relever les défis liés à notre Agenda 2030, à la réduction de l'empreinte carbone et à l'économie circulaire, en assurant un travail décent dans le respect des droits du travail, et en poursuivant le développement du dialogue social. Et nous le ferons ensemble, car le centre de Lecce est et reste essentiel pour CASE, » conclut Federico Bullo.

Après la journée institutionnelle, la journée familiale

Les célébrations se sont poursuivies le dimanche 2 octobre, réunissant les familles des 800 employés du centre. Un bref discours d'introduction du directeur de l'usine, Massimiliano Casaburi, a lancé la journée. C’est avec fierté qu’il a partagé avec tous les employés la plaque commémorative reçue de la direction européenne de CASE. En effet, l’équipe s'est toujours distinguée par son engagement et son enthousiasme, ainsi que par les excellents résultats obtenus, même ces dernières années, malgré la pandémie et les crises géopolitiques et énergétiques.



Plus de 1 500 personnes ont assisté à la journée familiale. Afin de marquer l'occasion, le site industriel a été transformé en grand lieu de fête pour tous les employés, avec des jeux pour les enfants, des structures gonflables, une tombola dotée de nombreux prix, et aussi de la musique live, jouée par un groupe exclusif, uniquement composé d'employés du site. Des attractions exceptionnelles : les engins de construction CASE - chargeuses sur pneus, chargeuses-pelleteuses, chargeuses compactes sur pneus et niveleuses - ont été exposés sur le parvis et sur le terrain d'essai, où ces engins et leurs conducteurs ont démontré une formidable virtuosité opérationnelle pour divertir un public de tous âges.



Pour l'occasion, l’ensemble de l’usine a fait l’objet d’une opération portes ouvertes : d'excellents guides - l'association des anciens employés de l'usine - ont montré aux participants où CASE produit 4 lignes d’engins, représentant 64 modèles et 3 400 configurations différentes.



Ce fut une journée spéciale, pour se souvenir d’un anniversaire important, que la marque a célébré avec toutes les personnes qui, grâce à leur passion et à leur enthousiasme, ne cessent depuis 50 ans d’inventer, d’améliorer et de fabriquer des produits qui font de cette usine l'un des pôles d’excellence de CASE dans le monde.

