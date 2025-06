Des milliers de professionnels d'AECO utilisent Catenda pour coordonner la conception et gérer les informations sur les projets de construction, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

Catenda Hub est un environnement commun de données (ECD) basé sur le BIM.

Construit sur des standards ouverts tels que IFC et BFC, il vous permet de collaborer avec n'importe qui.

Sa puissante API et ses intégrations se connectent en temps réel à tous vos outils existants.

Sa conception intuitive et le nombre illimité d'utilisateurs garantissent son adoption tout au long du cycle de vie du projet.