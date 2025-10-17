CB SA - Batiweb

CB SA
46053 Chrząstowice
Pologne
CB SA est l'un des principaux producteurs et distributeurs de matériaux de construction professionnels en Pologne.
Nos installations de fabrication produisent, entre autres, des membranes de toiture haute performance, des rubans d'arêtier et de faîtage et des treillis de lattage en fibre de verre.
Après près de 27 ans d'activité, nous avons 3 marques reconnaissables : Corotop, Rednet et Secco et plus de 1 000 clients actifs. Les revenus annuels du groupe atteignent 50 millions d'euros et les exportations représentent plus de 45 % des ventes totales. Nous employons près de 250 personnes au total.
Pendant près de 27 ans d'opération, nous avons bâti des relations d'affaires avec un groupe de plus de 1 500 clients réguliers.
Nos produits arrivent sur le marché par l'intermédiaire de sociétés de distribution spécialisées, de grossistes et de dépôts de construction, ainsi que de chaînes de magasins de bricolage. De plus, nous fournissons aux fabricants de produits chimiques de construction, de systèmes de toiture et de matériaux d'isolation des produits complémentaires aux systèmes qu'ils proposent (ce que l'on appelle la "marque de distributeur").
Nous fournissons des services pour les industries suivantes : toitures, systèmes d'isolation thermique, cloisons sèches et carrelages. Les revenus annuels de l'entreprise dépassent les 50 millions d'euros et sont générés par plus de 250 employés.
Afin d'atteindre le succès, nous nous engageons à être proactifs, nous valorisons le travail d'équipe et la qualité en tout temps. Nous savons que la gestion de ces éléments apporte chaque jour des bénéfices à nos clients, partenaires et à l'environnement.
Le savoir-faire de CB SA :
- Corotop® : La marque Corotop® comprend des systèmes de toiture modernes qui assurent la durabilité du toit pendant de nombreuses années.
- SECCO : Une gamme spécialisée de produits destinés aux travaux de construction : rénovation et parachèvement.
- Rednet® : La marque Rednet est une gamme de produits de haute qualité en fibre de verre, distribuée dans toute l'Europe depuis plus de 20 ans.
