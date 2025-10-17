CB SA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CB SA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CB SA est l'un des principaux producteurs et distributeurs de matériaux de construction professionnels en Pologne.

Nos installations de fabrication produisent, entre autres, des membranes de toiture haute performance, des rubans d'arêtier et de faîtage et des treillis de lattage en fibre de verre.

Après près de 27 ans d'activité, nous avons 3 marques reconnaissables : Corotop, Rednet et Secco et plus de 1 000 clients actifs. Les revenus annuels du groupe atteignent 50 millions d'euros et les exportations représentent plus de 45 % des ventes totales. Nous employons près de 250 personnes au total.

Pendant près de 27 ans d'opération, nous avons bâti des relations d'affaires avec un groupe de plus de 1 500 clients réguliers.

Nos produits arrivent sur le marché par l'intermédiaire de sociétés de distribution spécialisées, de grossistes et de dépôts de construction, ainsi que de chaînes de magasins de bricolage. De plus, nous fournissons aux fabricants de produits chimiques de construction, de systèmes de toiture et de matériaux d'isolation des produits complémentaires aux systèmes qu'ils proposent (ce que l'on appelle la "marque de distributeur").

Nous fournissons des services pour les industries suivantes : toitures, systèmes d'isolation thermique, cloisons sèches et carrelages. Les revenus annuels de l'entreprise dépassent les 50 millions d'euros et sont générés par plus de 250 employés.

Afin d'atteindre le succès, nous nous engageons à être proactifs, nous valorisons le travail d'équipe et la qualité en tout temps. Nous savons que la gestion de ces éléments apporte chaque jour des bénéfices à nos clients, partenaires et à l'environnement.

Le savoir-faire de CB SA :