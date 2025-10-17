CBST – SCIERIE JOSLET - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CBST – SCIERIE JOSLET », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CBST, Comptoir des Bois Secs et Transformés, est spécialisé dans la transformation de chênes et de feuillus français.

Depuis plus de 50 ans, notre scierie à Chasseneuil-sur-Bonnieure (16) en Charente met à profit son savoir-faire pour l'ensemble du marché français.

Entreprise familiale depuis 3 générations, nous sommes spécialisés dans l'exploitation forestière de chênes et de feuillus français et la transformation de bois en Charente (16).

Nous possédons également une structure « CBST » spécialisée dans le séchage et la seconde transformation du bois.

Nous intervenons auprès des professionnels (industriels, négociants, charpentiers, menuisiers...) pour leur proposer des produits sur-mesure adaptés aux différentes contraintes techniques et à leur budget.

Afin d'offrir un service complet, nous proposons également des palettes, caisses et emballages en bois via notre société ST Bois située également à Chasseneuil-sur-Bonnieure (16).

Avec plus de 100 collaborateurs, nous sommes en mesure de répondre à toutes les demandes avec une grande réactivité.

Pour accentuer davantage notre engagement pour l'environnement, nous sommes devenus indépendants dans notre production d'électricité.

Pour cela nous utilisons un système de condensation d'un fluide chauffé à l'eau qui fait tourner une turbine et ainsi la chaudière pour alimenter les séchoirs en chaleur pour produire de l'électricité verte.

Nous avons à cœur d'être une industrie « zéro déchet » en recyclant nos écorces, plaquettes, sciures et autres déchets pour les valoriser.

Le savoir-faire de CBST :