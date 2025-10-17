CCCME - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CCCME », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée en 1988, CCCME est la plus grande organisation de commerce extérieur de machines et de produits électroniques en Chine.

La Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME) se consacre à l'amélioration de la compétitivité des machines et des produits électroniques de Chine et à la modernisation de la structure industrielle en faisant progresser la coopération en matière de commerce et d'investissement, en soutenant le commerce équitable et en renforçant la force globale des entreprises chinoises.

CCCME s'engage à devenir l'organisation internationale la plus influente et la plus représentative avec des systèmes de services complets, des mesures de service avancées, des marques de services établies et des produits de services diversifiés.

CCCME compte près de 10 000 entreprises membres, y compris des entreprises d'État et des PME de premier plan représentant l'industrie dans son ensemble.

CE QUE NOUS FAISONS :

Faciliter la collaboration internationale pour les entreprises leaders de l'industrie

Fournir des recommandations politiques au gouvernement

Promouvoir la croissance du commerce et stimuler les investissements dans les deux sens

Sauvegarder le commerce équitable

Améliorer les échanges internationaux

Construire une plate-forme de salon

Fournir des informations et des services techniques

Organiser une formation en entreprise

COMMENT NOUS LE FAISONS ?

Avec ses 25 branches industrielles couvrant l'automobile, l'énergie solaire/produits photovoltaïques, les TIC, l'énergie électrique, le transport ferroviaire, les appareils électroménagers, les machines-outils, les machines industrielles légères, les équipements pétrochimiques, les équipements métallurgiques et miniers, les produits aéronautiques et aérospatiaux, etc. , CCCME a contribué de manière proactive à l'industrie en publiant régulièrement des rapports de recherche, en organisant des réunions de groupes de travail et en organisant pas moins de 40échanges industriels chaque année.

