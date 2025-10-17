CERAMICA TECLA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CERAMICA TECLA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

CERAMICA TECLA SRL a son siège social à "Civita Castellana", ville du centre de l'Italie, célèbre pour ses industries de la céramique.

Ceramica Tecla est une entreprise familiale fondée par Angelo Palamides en 1997.

Sa propriété et sa gestion proviennent d'une longue expérience dans l'industrie de la céramique.

Ceramica Tecla a commencé comme une usine de receveurs de douche, mais depuis 2002, les propriétaires ont décidé de s'orienter également vers la production de lavabos, car les 2 produits partagent le même processus, étant tous deux fabriqués en argile réfractaire fine.

Depuis le début de l'année 2017, Ceramica Tecla a cessé de produire des receveurs de douche, exploitant toutes ses propres ressources dans la production de vasques.

À l'heure actuelle, Tecla emploie environ 45 personnes et exporte dans 30 pays à travers le monde comme l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Suède, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France, le Japon, Singapour, les États-Unis. etc.

Depuis 1997, CERAMICA TECLA SRL produit des articles sanitaires en argile réfractaire fine grâce à un système de production entièrement renouvelé en adoptant la mécanisation de divers procédés (coulée, émaillage, cuisson, etc.) qui garantit un contrôle de qualité à chaque étape de la production.

Pour garantir la plus haute qualité et cohérence des produits, CERAMICA TECLA dispose de ses propres installations d'essai et de laboratoire sur place. Ses experts élaborent le processus de production à chaque étape, depuis l'achat des matières premières jusqu'au produit final, afin d'offrir des produits de qualité durables.

Il y a 2 fours fonctionnant 5 jours sur 7 avec possibilité de produire jusqu'à 1200 bassines par jour.

En ce qui concerne les lavabos, Ceramica Tecla peut déjà proposer une large gamme de produits, tous inspirés de formes très essentielles, mais pour offrir un choix encore plus large, Ceramica Tecla ne cesse d'étudier de nouveaux lavabos avec des designers de renom.

