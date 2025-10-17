CERTAVE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CERTAVE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CERTAVE est un groupe angolais avec plus d'une décennie d'expérience qui garantit une offre intégrée dans le secteur de la construction. A ce niveau, le business unit Ingénierie et Construction est au cœur de notre activité.

CERTAVE, Sociedade Comercial e Industrial, SA, étant une entreprise angolaise, concentre ses activités sur le secteur de l'ingénierie et de la construction, combinant la compétence et le savoir-faire portugais avec l'évolution et l'expansion de l'Angola dans la construction d'infrastructures, la construction civile, dans des modèles de contrats de travaux publics et privés.

Le Groupe CERTAVE a été créé il y a plus de dix ans en Angola et est aujourd'hui formé d'un groupe d'entreprises et d'unités commerciales issues d'une solide progression, basée sur l'ingénierie comme activité principale.

L'évolution de notre pays au cours de la dernière décennie est remarquable. Chez CERTAVE, nous sommes fiers de regarder en arrière ces dernières années et d'analyser à quel point nous avons grandi et évolué avec l'Angola.

Plus de 10 ans de croissance et d'évolution. L'extraordinaire capacité de l'entreprise à répondre aux besoins qui se sont manifestés et continuent de se présenter au fil des ans a grandement contribué à cette croissance.

Pour l'avenir, nous restons attachés à la qualité, l'efficacité, la réactivité et le service qui nous caractérisent.

Le savoir-faire de CERTAVE :