Le BTP, 1er pourvoyeur de postes en intérim (étude HelloWork)
Mis à jour le 10 octobre 2025 à 16h44
HelloWork publie son dernier baromètre sur le marché de l’emploi en France. Au troisième trimestre 2025, le spécialiste du recrutement fait état d’une baisse de 8 % des offres d’emploi diffusées sur son site.
Selon HelloWork, la tendance baissière des recrutements observée depuis le début de l’année 2025 s’est poursuivie, à un rythme légèrement moindre.
Dans le détail, on enregistre notamment une baisse de 19 % des offres en alternance, de 12 % des offres en CDI et de 10 % des offres en intérim. Seuls les CDD tirent leur épingle du jeu, avec une hausse de 18 %.
Des entreprises qui s’habituent au climat d’incertitude
Dans un contexte politique et économique incertains, les entreprises semblent en effet miser sur la flexibilité.
Bilan : 2,5 millions d’offres ont été publiées sur HelloWork au troisième trimestre 2025, soit -8,2 % par rapport au T3 2024, mais un niveau comparable à deux ans plus tôt.
« Le marché de l’emploi connaît toujours des turbulences, mais les signaux du mois de septembre invitent à un certain optimisme. Les entreprises continuent de recruter, même si elles privilégient davantage la flexibilité des contrats à court terme dans certains secteurs », constate David Beaurepaire, directeur délégué d’HelloWork.
« Les entreprises semblent s’habituer à ce climat d’incertitude et poursuivent leurs recrutements à un rythme ajusté », ajoute HelloWork.
Intérim : les maçons particulièrement recherchés
À noter que le BTP reste le premier secteur recrutant en intérim, malgré une nouvelle baisse de 8 %.
Dans le top 5 des professions les plus recherchées en intérim, on retrouve d’ailleurs le métier de maçon.
Le BTP recrute en intérim. Source : baromètre HelloWork octobre 2025
Par Claire Lemonnier
