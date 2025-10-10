Au troisième trimestre 2025, le nombre d’offres d’emploi est en baisse par rapport à un an plus tôt, selon le dernier baromètre HelloWork. Côté intérim, le secteur du BTP reste le premier recruteur. Les maçons sont particulièrement recherchés.

HelloWork publie son dernier baromètre sur le marché de l’emploi en France. Au troisième trimestre 2025, le spécialiste du recrutement fait état d’une baisse de 8 % des offres d’emploi diffusées sur son site.

Selon HelloWork, la tendance baissière des recrutements observée depuis le début de l’année 2025 s’est poursuivie, à un rythme légèrement moindre.

Dans le détail, on enregistre notamment une baisse de 19 % des offres en alternance, de 12 % des offres en CDI et de 10 % des offres en intérim. Seuls les CDD tirent leur épingle du jeu, avec une hausse de 18 %.

Des entreprises qui s’habituent au climat d’incertitude

Dans un contexte politique et économique incertains, les entreprises semblent en effet miser sur la flexibilité.

Bilan : 2,5 millions d’offres ont été publiées sur HelloWork au troisième trimestre 2025, soit -8,2 % par rapport au T3 2024, mais un niveau comparable à deux ans plus tôt.

« Le marché de l’emploi connaît toujours des turbulences, mais les signaux du mois de septembre invitent à un certain optimisme. Les entreprises continuent de recruter, même si elles privilégient davantage la flexibilité des contrats à court terme dans certains secteurs », constate David Beaurepaire, directeur délégué d’HelloWork.

« Les entreprises semblent s’habituer à ce climat d’incertitude et poursuivent leurs recrutements à un rythme ajusté », ajoute HelloWork.

Intérim : les maçons particulièrement recherchés

À noter que le BTP reste le premier secteur recrutant en intérim, malgré une nouvelle baisse de 8 %.

Dans le top 5 des professions les plus recherchées en intérim, on retrouve d’ailleurs le métier de maçon.

Le BTP recrute en intérim. Source : baromètre HelloWork octobre 2025

Par Claire Lemonnier