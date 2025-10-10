Porté par la ruée vers les data centers et les plans publics d’infrastructure, le secteur du BTP connaît un redressement inattendu. Selon Allianz Trade, l’intelligence artificielle et la transition énergétique redéfinissent les priorités du béton à l’échelle mondiale.

Après plusieurs années marquées par la crise immobilière et la flambée des coûts, le secteur mondial de la construction retrouve un second souffle.

Selon le dernier rapport d’Allianz Trade, ce redémarrage s’explique par la révolution de l’intelligence artificielle et le retour massif des investissements publics dans les infrastructures.

L’IA, moteur inattendu du béton

L’essor de l’IA générative provoque une ruée mondiale vers les data centers. Aux États-Unis, 6,4 GW de capacité étaient en construction fin 2024, soit le double de 2023 — un investissement estimé à 74 milliards de dollars.

En Europe, le pipeline a bondi de 43 % pour atteindre 14 GW, tandis qu’en Chine, la puissance installée devrait doubler d’ici 2030.

Mais cette croissance effrénée s’accompagne de nouveaux défis : pénurie d’énergie, rareté du foncier et restrictions environnementales. Les grands hubs comme Francfort, Londres ou la Silicon Valley manquent déjà de capacité électrique.

États-Unis : l’IA et l’industrie compensent la crise du logement

Outre-Atlantique, le contraste est frappant. Tandis que le marché résidentiel reste plombé par des taux hypothécaires à 6 %, les chantiers industriels explosent grâce aux plans fédéraux (CHIPS Act, Inflation Reduction Act, Bipartisan Infrastructure Law).

Les États-Unis dépensent désormais 2,4 milliards de dollars par mois en infrastructures de communication — +25 % depuis le lancement de ChatGPT.

Mais la pénurie de main-d’œuvre qualifiée reste un frein : il manquerait près de 750 000 travailleurs dans le secteur.

Europe : stabilisation et relance verte

En Europe, la crise du logement amorce une stabilisation après deux ans de repli. L’Allemagne prend la tête de la relance avec un fonds spécial de 500 milliards d’euros dédié aux infrastructures, à la modernisation du rail et à la transition énergétique.

Si l’activité devrait progresser de +1 à +2 % par an d’ici 2027, les contraintes budgétaires et la rareté des compétences limitent l’ampleur du rebond.

Un monde qui se reconstruit, mais à quel prix ?

Pékin poursuit son plan de relance à coups de travaux publics massifs : lignes à grande vitesse, réseaux urbains, parcs solaires et hydroélectriques. La croissance du secteur devrait atteindre +3,2 % en 2025, puis +3,5 % en moyenne jusqu’en 2027.

Mais la crise immobilière reste un fardeau majeur : les promoteurs sont surendettés, les ventes stagnent et la confiance des ménages reste fragile.

Partout, les coûts des matériaux demeurent 40 % au-dessus de leur niveau de 2020, et les faillites d’entreprises de construction progressent à deux chiffres en Europe. Pour survivre, les acteurs du secteur se réinventent : diversification vers les data centers, les énergies vertes ou la rénovation durable, et recours accru aux partenariats public-privé.

