Société basée à Saint Romain-de-Popey (69) : CHAB est née de l'union de 3 industriels leaders dans leur domaine, Balas Textile, CTMI et SMB Bord Côte, en collaboration avec l'INSA Lyon, lauréats R&D booster 2018.



Leur volonté a été de créer une structure industrielle innovante régionale dans le domaine du TP à rayonnement national et international.



Leur expertise et leur savoir-faire dans les techniques et l'assemblage de composite ont permis à CHAB de déposer un brevet en 2019 sur une solution « Chaussette à béton ».