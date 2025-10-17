CLAIRAZUR - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CLAIRAZUR », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CLAIRAZUR, leader français du spa, a réussi à s'imposer en 30 ans comme LA référence du spa. Pas de franchises, près de 100 salariés dédiés à leurs métiers, 30 000 clients et un ensemble de services uniques sur le marché qui font de CLAIRAZUR une entreprise incontournable.

CLAIRAZUR assure la fabrication, la vente et l'installation de spas, spas de nage, saunas et hammams auprès des particuliers et des professionnels.

Les belles réussites d'entreprises démarrent toujours par des hommes passionnés qui ont un rêve. Stéphane Barralis, Fondateur et actuel Président de l'entreprise, a démarré en 1992 avec comme objectif de ne pas seulement vendre des spas, mais de proposer du rêve à ses clients.

Et cela passe par toute une gamme de services intégrés, un accompagnement complet et la volonté permanente de s'adapter pour satisfaire les clients. De cette volonté, CLAIRAZUR est née.

Avec 30 ans d’existence et d’innovations, CLAIRAZUR est LA marque pionnière sur le marché français du spa. Depuis toutes ces années, l'entreprise CLAIRAZUR est restée fidèle à ses valeurs afin d'élaborer des équipements qui prennent le plus grand soin de vous et vous procurent toujours plus de bien-être.

CLAIRAZUR fait partie du groupe mondial Hydropool, qui tire son savoir-faire inégalé de ses plus de 40 ans d'expérience.

CLAIRAZUR est restée fidèle à ses valeurs qui depuis 30 ans sont les mêmes : élaborer des équipements qui prennent le plus grand soin de vous et vous procurent toujours plus de bien-être… Aucune concession n’a été faite pour préserver ce qui fait la richesse et l’exception de la marque.

Notre grande fierté reste votre satisfaction ! Les enquêtes positives, le bouche à oreille excellent et le succès du Club Parrainage sont les meilleures preuves de cette satisfaction.

Le savoir-faire de CLAIRAZUR :