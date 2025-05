Closura est une entreprise française fondée en 2004, spécialisée dans la fabrication de portails, clôtures, carports, pergolas et abris en aluminium. Basée à Le Thou, en Charente-Maritime, elle s'adresse principalement aux professionnels du bâtiment, tout en développant une offre adaptée aux particuliers.

Closura se distingue par son approche artisanale de la menuiserie aluminium, en combinant tradition et innovation. L'entreprise conçoit ses propres profilés extrudés à chaud et s'approvisionne auprès de fournisseurs français partageant ses valeurs de qualité et de durabilité. Les produits sont thermolaqués et bénéficient de garanties allant jusqu'à 25 ans, attestant de leur résistance et de leur finition soignée.

Closura propose plusieurs collections de portails et clôtures :

Tendance : design contemporain et lignes épurées.

Line : modularité et personnalisation avancée.

Club : inspiration traditionnelle et robustesse.

Stark : technologie avancée et esthétique moderne.

L'entreprise propose également des abris aluminium, tels que le carport O’Vent, et des pergolas bioclimatiques motorisées.

Closura est certifiée "Fabricant Certifié Profils Systèmes", garantissant la qualité de ses menuiseries aluminium. Elle s'engage dans une démarche environnementale en réduisant son empreinte carbone et en optimisant ses transports. L'entreprise a récemment modernisé son site de production, passant de 2 300 à 3 500 m², pour accompagner sa croissance et améliorer ses processus industriels.