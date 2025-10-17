COLORIFICIO ATRIA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « COLORIFICIO ATRIA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ATRIA : Peintures et vernis pour la maison et l'industrie

ATRIA est une entreprise sicilienne leader sur le marché de la peinture avec une forte vocation internationale. Au fil des années, nous avons connu une croissance constante qui a conduit l'entreprise à franchir les frontières nationales.

À ce jour, l'entreprise dispose d'un réseau dense de distributeurs en Italie et à l'étranger. Nous nous engageons dans la recherche de solutions technologiquement avancées qui respectent la santé humaine et l'environnement.

Notre catalogue propose des produits de qualité pour l'industrie et le bâtiment : pour colorer, enduire, décorer, protéger et conserver durablement tout support ou matériau.

Un système de coloration à la pointe de la technologie permet une reproductibilité facile et parfaite des couleurs, qu'elles soient à base d'eau ou de solvant. L'entreprise dispose d'une usine de production d'environ 40 000 mètres carrés où elle emploie plus de 70 personnes. 1650 sont les revendeurs agréés au niveau national et international.

Un facteur déterminant du succès de l'entreprise est représenté par la haute compétitivité acquise au fil des ans ; grâce à l'introduction de produits de haute qualité avec un rapport qualité / prix exceptionnel, offrant un service de personnalisation de produits hautement spécialisé, respectant la santé des travailleurs, des clients et des utilisateurs réels.

