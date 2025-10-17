COLORIFICIO ATRIA - Batiweb

COLORIFICIO ATRIA
91028 Partena TP
Italie
ATRIA : Peintures et vernis pour la maison et l'industrie
ATRIA est une entreprise sicilienne leader sur le marché de la peinture avec une forte vocation internationale. Au fil des années, nous avons connu une croissance constante qui a conduit l'entreprise à franchir les frontières nationales.
À ce jour, l'entreprise dispose d'un réseau dense de distributeurs en Italie et à l'étranger. Nous nous engageons dans la recherche de solutions technologiquement avancées qui respectent la santé humaine et l'environnement.
Notre catalogue propose des produits de qualité pour l'industrie et le bâtiment : pour colorer, enduire, décorer, protéger et conserver durablement tout support ou matériau.
Un système de coloration à la pointe de la technologie permet une reproductibilité facile et parfaite des couleurs, qu'elles soient à base d'eau ou de solvant. L'entreprise dispose d'une usine de production d'environ 40 000 mètres carrés où elle emploie plus de 70 personnes. 1650 sont les revendeurs agréés au niveau national et international.
Un facteur déterminant du succès de l'entreprise est représenté par la haute compétitivité acquise au fil des ans ; grâce à l'introduction de produits de haute qualité avec un rapport qualité / prix exceptionnel, offrant un service de personnalisation de produits hautement spécialisé, respectant la santé des travailleurs, des clients et des utilisateurs réels.
Le savoir-faire de ATRIA:
- Antirouille, bases et remplissages
- ATRIAFLOOR – Sols décoratifs
- ATRIATHERMIQUE
- Bi-composants à base de solvant
- Cycle intumescent certifié R 60
- DIVA – Peintures décoratives isolantes thermiques
- Peintures murales
- Peintures à l’eau ultra-mat anti-reflet
- Imperméable et hydrofuge
- Isolants et fixateurs
- Ligne KEM
- Piscines et réservoirs
- Revêtements muraux
- Revêtements muraux respirant
- Emaux à l’eau et au solvant
- SPARTITRAFFICO et revêtement de sol
- Spray assainissant et anti-moisissure
- Couleurs fortes – Peintures murales
- Peintures et imprégnés pour le bois
- Deux composant aqueux
- Ligne carrosserie
- Ligne solvant
- Monocomposants à base de solvant
- Monocomposants à base d’eau
