COMBILIFT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « COMBILIFT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La technologie multidirectionnelle innovante de COMBILIFT, couplée à plus de 20 ans d’expérience dans l’exploitation des volumes, signifie que nous sommes des experts en optimisation de votre espace de travail.

Notre service gratuit de conseil en agencement d’entrepôt vous permet de visualiser le potentiel que COMBILIFT peut débloquer au sein de vos installations existantes.

COMBILIFT révolutionne la façon dont les entreprises manipulent et stockent les marchandises. Nous aidons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à maximiser la capacité, la sécurité et l’efficacité de leurs entrepôts et de leurs installations de stockage.

Notre expertise pour l’optimisation de votre entrepôt ou de vos installations de stockage combinée à notre gamme diversifiée de solutions de manutention, peut augmenter votre capacité de stockage de 100.

Avant de commencer à chercher un professionnel, pensez à COMBILIFT. Certains de nos clients ont gagné 100 % de capacité d’entreposage supplémentaire, simplement en optant pour la technologie intelligente multidirectionnelle de COMBILIFT.

Apprenez-en davantage sur l’approche intelligente de COMBILIFT, qui permet à l’opérateur de changer de direction à 90 degrés en actionnant simplement un commutateur. Voir c’est croire, alors nous allons vous montrer comment COMBILIFT peut manœuvrer même des charges longues dans des allées étroites, franchir des portes standard et évoluer autour des obstacles avec facilité, ce qui vous permettra de rapprocher les rayonnages en réduisant l’espace de travail requis et de diminuer vos frais généraux.

Le savoir-faire de COMBILIFT :