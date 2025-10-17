Pour obtenir une information de la part de la marque « COMMEND FRANCE S.A.S », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous développons et fabriquons des systèmes de sécurité et de communication intégrés pour la protection des individus, des bâtiments et des biens.

Depuis sa fondation en 1971, la petite entreprise familiale qu'était Commend est devenue un fournisseur de Systèmes d'Interphonie de renommée mondiale.

Aujourd'hui, nos solutions uniques sont installées pour la protection des personnes, des bâtiments et des biens à travers le monde. L'intégration des solutions d'interphonie Commend a remporté un franc succès dans de nombreux secteurs industriels.

Le portefeuille de produits de Commend couvre tous les besoins en interphonie, des systèmes d'interphonie portiers aux solutions intégrées complexes. Grâce au concept de modularité Commend, les différents systèmes de sécurité tels que la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, la radio mobile, etc. s’associent pour former une plate-forme unique, facile à utiliser et à gérer par les utilisateurs.

Nos solutions sont conçues pour combiner les avantages de la sécurité professionnelle avec la communication interphone pour de multiples domaines.

Quotidiennement, nos équipements garantissent aide et assistance, des stations de métro aux parkings souterrains, des tunnels routiers aux bâtiments de haute sécurité, qu'ils se trouvent sur des sites industriels mis en réseau d'un bout du monde à l'autre, ou simplement à l'entrée d'un bâtiment administratif.

Le savoir-faire de Commend :

Une large gamme de solutions offrent la possibilité de parler par interphones depuis n'importe où vers n'importe où, de manière isolée ou au travers d'une solution en réseau.

Les applications comprennent : la sécurité du bâtiment, les parkings, le transport Public, les centres villes, les universités et Établissements Scolaires, les hôpitaux, les aéroports, Prisons & Police, Industrie, Pétrole et Pétrochimie, Énergie et Services Publics, Ascenseurs, Tunnels, ...