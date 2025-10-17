ConnexionS'abonner
COMUNDI COMPETENCES

39 boulevard Ornano – Pleyad 1
93200 Saint-Denis
France
Spécialiste en développement de compétences, Comundi Compétences est l'un des premiers acteurs de la formation professionnelle en France.

Engagé vers l’excellence, Comundi conçoit des solutions pédagogiques innovantes, animées par les meilleurs experts.

Comundi s’appuie notamment sur un réseau unique d'expertises : Stratégies Formations, MB Formation et Legal&Network, ainsi que les Editions WEKA, Tissot et Techniques de l'Ingénieur, afin de répondre de manière adaptée aux besoins de chacun de nos apprenants.

Comundi s’adresse aux établissements de tous secteurs et propose également des gammes sectorielles (secteur public, secteur hospitalier, secteur social et médico-social…).

Nos formations se déroulent à Paris, en régions et dans les DOM.

Le savoir-faire de Comundi


FORMATIONS MÉTIERS (Ressources humaines, Formation Santé, QVT et risques professionnels, Marketing, Communication, Digital, Achats et services généraux, Logistique / supply chain, Commercial et relation client, Juridique, Gestion, comptabililé, finance et banque, Gestion / Management de l'information, Stratégie immobilière et construction, Industrie et gestion de production, Etablissement de santé, Médico social et social)

MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL (Direction et stratégie d'entreprise, Management et leadership, Gestion de projet, Développement personnel / soft skills, Efficacité professionnelle - développer son potentiel et sa créativité, Office Manager, assistant, secrétariat)

SECTEUR PUBLIC ET ACTION SOCIALE (Administrations et finances publiques, Petite enfance, Urbanisme, Patrimoine et logement social, Etablissement de santé, Médico social et social)
 

