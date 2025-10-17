Pour obtenir une information de la part de la marque « CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES RV », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Créée en 1940 dans un monde industriel axé sur la mécanique, la société Constructions Électriques RV s’intègre rapidement au tissu économique et s’ouvre les portes du succès.

En 1979, la société est affiliée au Groupe Union de l’Energie.

En 1999 et 2000, l’entreprise continue d’investir et s’équipe de moyens complémentaires pour accompagner ses clients vers une optimisation des coûts. RV développe une joint-venture sur la Chine avec un partenaire pour une optimisation d’achat des matières premières et ouvre une unité de production low-cost en Tunisie nommée Tunelec.

Depuis le 1er Janvier 2018, la holding R2V Corporate a changé de nom et d’actionnaire. Dorénavant celle-ci se nomme SYNOV et fait partie du Groupe familial DENTRESSANGLE.

La fabrication des cartes électroniques est réalisée sur nos lignes automatiques (pose de CMS, insertion automatique des composants, soudure vague, enrobage sous vide).

Grâce à nos différents moyens de contrôle (tests in-situ, tests fonctionnels, contrôles visuels), nos équipes s’assurent de l’obtention d’un niveau de qualité optimum.

Le savoir-faire de Constructions Électriques RV :