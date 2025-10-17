CONTAINERS SOLUTIONS - Batiweb

ConnexionS'abonner
CONTAINERS SOLUTIONS

Impasse Louis Blériot - P.A. de la Guerche
44250 Saint-Brévin les Pins
France

Containers Solutions propose tout type de construction modulaire et adapte ses solutions pour répondre à vos besoins.

 

Quelque soit votre projet de bâtiment modulaire, Containers Solutions vous apporte la solution la plus économique et répond ainsi à vos cahier des charges.

Du bâtiment modulaire architecturé RT2012 à  la base de vie ou au plus simple bungalow de chantier en kit, notre large gamme et la souplesse de notre structure, nous permet de répondre à tous vos besoins. 

