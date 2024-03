Convergence est une agence de communication et de marketing client spécialisée dans les secteurs de la construction, du BTP et de l’habitat.

Rencontre des expertises de la communication et des métiers du bâtiment, à la croisée des enjeux marketing et commerciaux, elle est devenue au fil des années l’agence des marques leaders sur leur marché : industriels, distributeurs, fédérations et organismes.

Au service d’une communication constructive ; c’est le croisement d’une stratégie tactique, d’une créativité qui a du sens et d’une excellence opérationnelle dans le déploiement des projets qui lui sont confiés.