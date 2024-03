Communication : l’agence Convergence achève son chantier de rénovation !

Sur la forme : un nouveau logo, une nouvelle identité et un nouveau site web.

Sur le fond : un positionnement réaffirmé et des expertises réalignées aux enjeux des marques du BTP et de l’habitat.

Plus qu’un simple coup de pinceau, l’agence renforce son engagement aux côtés des industriels et des distributeurs du secteur.

« Par la communication, nous souhaitons participer activement à la transformation du secteur BTP vers une construction plus durable et plus vertueuse. Notre objectif : permettre aux marques de la filière de faire de leur communication un instrument puissant d’impact positif et de création de valeur. Notre expertise se place ainsi au service d'une transformation positive du secteur, vers une communication utile et porteuse de sens, créatrice de lien et de valeur pour les professionnels. » indiquent les deux dirigeants, Paul Ricateau et Geoffrey Saugeon.

L’agence qui accompagne les marques du secteur (Atlantic, Isover Saint-Gobain, BMI Siplast Monier, Clim+ etc.) démontre qu’à 35 ans, il est toujours temps de se renouveler !

Pour en savoir plus