L’entreprise Cordivari srl, établie en 1972 par Ercole Cordivari, représente aujourd’hui l’une des plus grandes sociétés italiennes dans le secteur Plomberie Sanitaire et Thermique.

Elle est spécialisée dans la production de sèche-serviettes et radiateurs décoratifs, ballons ECS et primaires, réservoirs à pression, systèmes solaires thermiques, réservoirs, système de récupération et dépuration de l’eau de pluie, conduits de cheminées, conteneurs alimentaires et finition métaux.

L’orientation au marché et à l’innovation technologique, effectués avec des stratégies et un management hautement qualifié, outre à une structure de production et de distribution efficace et articulé, font de Cordivari une entreprise de succès.

Grace à l’attention au marché et à la poussée propulsive d’une innovation permanente, Cordivari a été capable d’interpréter et suivre les tendances du secteur Plomberie Sanitaire et Thermique, en embrassant la philosophie de la qualité totale.

Les choix technologiques, ergonomiques, logistiques et environnementaux permettent d’opérer en plein respect de l’homme et de l’environnement. Un sentiment étique et technologique qui se rénove tous les jours afin d’offrir aux clients produits et solutions efficaces, fiables et soutenables.

Le savoir-faire de Cordivari :