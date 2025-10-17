CORTAG - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CORTAG », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CORTAG est l'un des leaders du marché dans le segment des coupe-carreaux en raison de la qualité, de la tradition et des équipes commerciales avec une couverture nationale et internationale, ce qui facilite le service et l'accès aux produits.

CORTAG se concentre sur le développement et le perfectionnement de produits et de solutions, visant à garantir un travail agile et de qualité au professionnel de la construction. L'objectif principal est de produire de nouvelles technologies et d'investir constamment dans l'innovation et les améliorations pour fournir un produit efficace et pratique.

Avec une usine de fabrication très technologique, CORTAG s'occupe de la conception, du développement, de la fabrication, du contrôle de la qualité et de l'amélioration continue de son produit, soutenu par un processus de production verticalisé, où nous pouvons gérer chaque étape de la fabrication, nous accordant le contrôle complet du résultat final et de la performance de chaque produit.

CORTAG est devenue une marque reconnue, spécialisée dans les outils et accessoires de pose pour carrelage, grès cérame et pierre naturelle. Leader sur son marché natif et fort dans le monde, CORTAG dispose d'une équipe de développement innovante et soucieuse de la durabilité visant la convivialité et la fiabilité de ses produits.

Constatant l'acceptation de ses produits en raison de la qualité et du processus de production contrôlé avec précision, au cours de ses 25 années d'activité, l'entreprise s'est structurée pour s'adresser également aux marchés internationaux, augmentant sa gamme de produits et affinant les processus de l'entreprise visant l'amélioration du service à la clientèle et le rapport coût-bénéfice de ses produits.

Le savoir-faire de CORTAG :