COVER GROUP - Batiweb

COVER GROUP a été fondé en Belgique en 1991 par Michel Rousseau, avec la volonté de développer un logiciel capable de modéliser, calculer et fabriquer des structures légères dans le but de simplifier la vie des professionnels de la menuiserie. Michel a fait le pari de la 3D pour rendre les projets plus réalistes.

Après avoir collaboré avec de nombreux vérandalistes et gammistes, COVER GROUP est maintenant adopté par de nombreux professionnels de la menuiserie extérieure, en France et à travers l’Europe.

Aujourd’hui, COVER GROUP emploie une dizaine de talents et est entièrement dédié à ses clients.

COVER GROUP a fait le choix technique de la simulation 3D : seule voie menant au réalisme et à l’exactitude.

Société belge spécialisée dans l’informatique 3D, COVER GROUP se consacre exclusivement au développement et à la distribution du logiciel Cover 3D, dédié au monde de la menuiserie extérieure.

COVER GROUP investit constamment dans la recherche et propose chaque année de nouveaux outils innovants en vue de pouvoir répondre aux réglementations de plus en plus sévères en termes de consommation d’énergie, de confort et de sécurité.

COVER GROUP a fait le choix stratégique de la menuiserie au sens large.

En effet, COVER GROUP accompagne ses clients dans leur croissance en fournissant un logiciel pluridisciplinaire. Les clients de COVER peuvent ainsi développer leur entreprise et approcher d’autres secteurs de la menuiserie sans changer de logiciel.

Aujourd’hui, COVER GROUP est le leader du logiciel de menuiserie extérieure en France et s’étend de jour en jour afin de servir les professionnels du milieu à travers le monde.

Le savoir-faire de COVER GROUP :