COVERGUARD SALES - Batiweb

COVERGUARD SALES

555 Rue de la Dombes
01700 Miribel
France
Acteur majeur du marché des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) dans le monde, COVERGUARD® conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de produits uniques, originaux, confortables et fiables, pour protéger les femmes et les hommes sur leurs lieux de travail.

Notre mission est de protéger les femmes et les hommes sur leurs lieux de travail, dans le monde grâce à des EPI innovants et adaptés.

À la fin des années 30, les premiers gants et tabliers de soudeur sortent de nos ateliers établis Chemin de la Scaronne à Lyon, France. Depuis lors, l’entreprise ne cesse de se développer et l’aventure familiale se transforme en une société internationale qui met sa force logistique au service des distributeurs dans plus de 100 pays.

En 2020, nos 12 marques historiques se sont unifiées sous une marque unique, COVERGUARD®.

Nous capitalisons sous cette marque emblématique nos longues années d’expérience à développer des produits qui répondent aux risques de tous les secteurs d’activité.

Le savoir-faire de COVERGUARD:

  • Protection de la main
  • Protection des pieds
  • Seasons
  • Haute visibilité
  • Workwear
  • Vêtements de pluie
  • Expert
  • Protection de la tête
  • Protection antichute
  • Jetable
  • Autres
