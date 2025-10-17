DAKOTA GROUP - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DAKOTA GROUP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DAKOTA est une entreprise taillée pour les grands défis : nous croyons que la recherche continue de nouvelles solutions et le progrès des technologies de production sont des éléments fondamentaux pour les relever.

Le succès commercial et une augmentation constante des volumes de vente sont les meilleures preuves de notre engagement.

Après s'être affirmé comme leader de la production et la commercialisation de produits pour le bâtiment sur le marché national, DAKOTA a décidé d'élargir ses frontières vers une dimension internationale grâce aux nouveaux sites créés en Espagne, au Portugal et en Roumanie.

DAKOTA est fière de devoir son expansion à de nouvelles technologies et à des ressources humaines toujours plus préparées pour le futur.

L'innovation, la stratégie, la recherche et le développement garantissent les meilleurs résultats du secteur car ils permettent de proposer des possibilités et des solutions toujours plus performantes et efficaces pour le monde du bâtiment et les secteurs connexes.

Le savoir-faire de DAKOTA :