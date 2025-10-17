DAKOTA GROUP - Batiweb

DAKOTA GROUP
37010 Affi VR
Italie
DAKOTA est une entreprise taillée pour les grands défis : nous croyons que la recherche continue de nouvelles solutions et le progrès des technologies de production sont des éléments fondamentaux pour les relever.
Le succès commercial et une augmentation constante des volumes de vente sont les meilleures preuves de notre engagement.
Après s'être affirmé comme leader de la production et la commercialisation de produits pour le bâtiment sur le marché national, DAKOTA a décidé d'élargir ses frontières vers une dimension internationale grâce aux nouveaux sites créés en Espagne, au Portugal et en Roumanie.
DAKOTA est fière de devoir son expansion à de nouvelles technologies et à des ressources humaines toujours plus préparées pour le futur.
L'innovation, la stratégie, la recherche et le développement garantissent les meilleurs résultats du secteur car ils permettent de proposer des possibilités et des solutions toujours plus performantes et efficaces pour le monde du bâtiment et les secteurs connexes.
Le savoir-faire de DAKOTA:
- DRAIN : La rubrique Drain (Assainissement) comprend une vaste gamme d'articles et d'accessoires destinés au système Sol. Disponibles dans différentes dimensions, versions et matériaux, les articles appartenant à cette ligne de produits répondent à une multitude d'exigences liées à la collecte des eaux pluviales et des eaux usées.
- ROOF : La rubrique Roof (Toit) comprend une vaste gamme d'articles et d'accessoires destinés aux Toits. Disponibles en différents formats, grammages et matériaux, les articles de cette ligne de produits répondent à une multitude d'exigences liées à l'isolation, la protection et l'écoulement des eaux pluviales du toit.
- OUTDOOR : La rubrique Outdoor (Extérieur) comprend une vaste gamme d'articles et d'accessoires destinés au système so. Disponibles en différents formats, modèles et matériaux, les articles de cette ligne de produits répondent à une multitude d'exigences liées à l'aération, l'installation des dispositifs thermo-hydrauliques, la finition et l'évacuation des eaux pluviales à l'extérieur de l'habitation.
- INDOOR : La rubrique Indoor (Intérieur) comprend une vaste gamme d'articles et d'accessoires destinés à l'intérieur des habitations. Disponibles en différents types, modèles et matériaux, les articles de cette ligne de produits répondent à une multitude d'exigences liées à la finition des portes et des communications inter-étages, la finition des sols et les revêtements intérieurs.
- BUILDING : La rubrique Building (Construction) comprend une vaste gamme d'articles et d'accessoires destinés à l'isolation par l'extérieur et aux systèmes à sec. Disponibles en différents types, grammages et formats, les articles de cette ligne de produit répondent à une multitude d'exigences liées à la combinaison des différents produits pour le sol et de revêtement, pour l'intérieur et l'extérieur.
- EQUIPMENT : La rubrique Equipment (Équipement) comprend une vaste gamme d'articles et d'accessoires destinés à l'équipement des chantiers et à la protection individuelle. Disponibles dans différentes dimensions, versions et matériaux, les articles appartenant à cette ligne de produits répondent à une multitude d'exigences liées à la visibilité, la signalisation, la protection et l'utilisation des zones de chantier et de ceux qui y travaillent.
