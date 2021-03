Fabricant de gouttières en aluminium laqué

Spécialiste de l’aluminium laqué, Dal’Alu propose une gamme complète de produits à destination de l’enveloppe du bâtiment. Il est notamment réputé pour ses gouttières en alu, concept dont il est l’initiateur sur le marché français et européen mais propose également d’autres gammes de produits.

On retrouve ainsi au sein de son catalogue une gamme sur mesure d’habillages en aluminium, sous-faces et profils, volets isolants, couvertures de toits, bardages plans ou avec isolation thermique par l’extérieur ainsi qu’une gamme de couvertines et boites à eau permettant d’améliorer l’étanchéité des bâtiments.

Créée en 1982, la société Dal’Alu se spécialise d’abord dans les gouttières en aluminium fabriquées en continu à l’aide d’une profileuse mobile. Un an à peine après sa création, elle reçoit la Médaille d'Argent/Foire de Paris & Prix du Produit Innovant dans le cadre du salon Batimat puis le Prix ECCA Association Européenne du métal prélaqué en 1985.

En 1992, naît la gamme de gouttières demi-ronde San Marco fabriquées directement sur chantier.

En 1996, la société innove de nouveau avec la création d’une gamme d’habillages de bandeaux, de sous-faces et coulisses de finition. En 1998, elle atteint le seuil des 1 000 000 mètres de gouttières vendus chaque année. En 2003, elle lance les gouttières Nantaise et Havraise, adaptées pour les architectures traditionnelles de l’ouest de la France puis les tuiles aluminium en 2004.

En 2011, la gouttière contemporaine Evolution 325 au design épuré vient rejoindre le catalogue du fabricant. En 2016, c’est au tour de la couvertine en continu Annapurna de faire son arrivée sur le marché.

Avec 500 000 maisons équipées en 30 ans et plus de 2 000 000 mètres installés chaque année, Dal’Alu se positionne à la fois comme le leader français et le leader européen sur le marché de l’enveloppe du bâtiment. La société dispose d’un large réseau composé de plus de 150 entreprises agréées et d’une flotte de plus de 450 véhicules. Elle possède une usine de 22 000 m² dont 1000 m² de bureaux et de show-room où elle transforme chaque année 3000 tonnes d’aluminium.



Le savoir-faire de Dal’Alu :