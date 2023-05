En 1982, Marie-Françoise et Jean-Pierre Micouleau fondent DAL’ALU, à Saint-Médard-d’Eyrans (33). Le couple baptise sa société en unissant les mots « dalle » - signifiant « gouttière » dans le Sud-Ouest - et « aluminium ».

Les fondateurs misent en effet exclusivement sur l’aluminium pour leur production de gouttières, la matière étant à leurs yeux plus légère, durable et facilement malléable. Un parti pris intéressant, à une époque où les gouttières en zinc et PVC foisonnent. Sûrement est-ce la souplesse de cette matière qui inspire le lancement d'un autre concept innovant pour l’époque : le camion-atelier.

Devenu historique, ce concept permet toujours, 40 ans plus tard, la production de gouttières aluminium directement sur les chantiers. Il fédère un réseau de 150 entreprises franchisées et spécialisées dans la pose de gouttières, avec 450 véhicules-ateliers répartis sur toute la France.

Bernard Houtin, directeur général de DAL’ALU nous en dit plus sur le camion-atelier :

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : V.K