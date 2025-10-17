ConnexionS'abonner
Fermer
DALLAN SPA - Batiweb

DALLAN SPA

Via per Salvatronda, 50
31033 Castelfranco Veneto TV
Italie
Site web de la marque

Depuis plus de quarante ans, DALLAN conçoit, fabrique et installe des systèmes technologiques simples à utiliser pour réaliser d’excellents produits à partir de bobines, y compris des poinçonneuses, découpe laser, profileuses et systèmes d’emballage.

Forte de son expérience, DALLAN travaille dans le monde entier, sur les cinq continents et dans 83 pays : elle est devenue une référence dans la production de profilés de haute qualité pour les secteurs des finitions d’intérieur, de la protection solaire, du traitement de l’air, des meubles métalliques, de l’éclairage et bien plus encore.

De plus, grâce à notre spécialisation particulière dans les matériaux prépeints et préfinis, nous étudions et réalisons avec nos clients des systèmes sur mesure pour fabriquer des produits en tôle poinçonnés, pliés et équipés de système d’emballage et de conditionnement.

DALLAN est présent sur les marchés internationaux pour offrir à ses clients un service d’assistance, des machines et des technologies simples à utiliser pour fabriquer des produits d’excellente qualité à partir de bobines de tôle.

Les principes d’excellence et de durabilité guident nos choix en matière de gestion, de commerce, de conception et de construction, ainsi que pour la sélection et l’administration des ressources humaines, des fournisseurs et des matériaux utilisés dans la production.

Le savoir-faire de DALLAN:

  • Profileuses et systèmes
  • Automation "COIL TO" et industrie 4.0
  • Poinçonneuses à partir de bobine
  • Systèmes de découpe laser
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.