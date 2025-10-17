DALLAN SPA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DALLAN SPA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis plus de quarante ans, DALLAN conçoit, fabrique et installe des systèmes technologiques simples à utiliser pour réaliser d’excellents produits à partir de bobines, y compris des poinçonneuses, découpe laser, profileuses et systèmes d’emballage.

Forte de son expérience, DALLAN travaille dans le monde entier, sur les cinq continents et dans 83 pays : elle est devenue une référence dans la production de profilés de haute qualité pour les secteurs des finitions d’intérieur, de la protection solaire, du traitement de l’air, des meubles métalliques, de l’éclairage et bien plus encore.

De plus, grâce à notre spécialisation particulière dans les matériaux prépeints et préfinis, nous étudions et réalisons avec nos clients des systèmes sur mesure pour fabriquer des produits en tôle poinçonnés, pliés et équipés de système d’emballage et de conditionnement.

DALLAN est présent sur les marchés internationaux pour offrir à ses clients un service d’assistance, des machines et des technologies simples à utiliser pour fabriquer des produits d’excellente qualité à partir de bobines de tôle.

Les principes d’excellence et de durabilité guident nos choix en matière de gestion, de commerce, de conception et de construction, ainsi que pour la sélection et l’administration des ressources humaines, des fournisseurs et des matériaux utilisés dans la production.

Le savoir-faire de DALLAN :