ConnexionS'abonner
Fermer
DATECH - Batiweb

DATECH

5 avenue de l'Europe, Bussy-Saint-Georges
77600 Marne la Vallée Cedex 3
France
Site web de la marque

DATECH SOLUTIONS est un fournisseur de services à valeur ajoutée pour Autodesk et le réseau de revendeurs Autodesk, ainsi qu'une solution spécialisée de Tech Data.

Répondant aux besoins en constante évolution de plus de 400 revendeurs Autodesk hautement spécialisés dans le monde, le savoir-faire dédié de DATECH, ses services uniques ainsi que sa force opérationnelle et logistique nous permettent de travailler ensemble pour identifier et proposer des solutions individuelles, adaptées, pertinentes et en constante évolution. 

Nous aidons nos revendeurs à :

  • Stimuler la croissance de leur activité en se concentrant sur les taux de renouvellement élevés, le changement ou la montée en gamme d'Autodesk et le développement de nouvelles activités.
  • Développer leurs organisations et leurs équipes pour s’engager plus efficacement tout au long du parcours client et des opportunités nouvellement alignées.
  • Etendre la capacité des revendeurs pour générer et exploiter davantage d'opportunités dans l'écosystème Autodesk.
  • Transformer leur entreprise de manière numérique, en automatisant leurs processus métier de bout en bout et leurs capacités de mise en marché numérique.
  • Obtenir des informations stratégiques sur leurs activités grâce aux analyses commerciales.

Le modèle commercial d'Autodesk englobant les abonnements basés sur les termes et la consommation, DATECH SOLUTIONS suit la méthode FLAER - Rechercher, créer, adopter, développer et renouveler - pour développer, déployer et exécuter la valeur ajoutée spécialisée avec et pour les revendeurs et Autodesk.
 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.