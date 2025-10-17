Pour obtenir une information de la part de la marque « DATECH », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DATECH SOLUTIONS est un fournisseur de services à valeur ajoutée pour Autodesk et le réseau de revendeurs Autodesk, ainsi qu'une solution spécialisée de Tech Data.

Répondant aux besoins en constante évolution de plus de 400 revendeurs Autodesk hautement spécialisés dans le monde, le savoir-faire dédié de DATECH, ses services uniques ainsi que sa force opérationnelle et logistique nous permettent de travailler ensemble pour identifier et proposer des solutions individuelles, adaptées, pertinentes et en constante évolution.

Nous aidons nos revendeurs à :

Stimuler la croissance de leur activité en se concentrant sur les taux de renouvellement élevés, le changement ou la montée en gamme d'Autodesk et le développement de nouvelles activités.

Développer leurs organisations et leurs équipes pour s’engager plus efficacement tout au long du parcours client et des opportunités nouvellement alignées.

Etendre la capacité des revendeurs pour générer et exploiter davantage d'opportunités dans l'écosystème Autodesk.

Transformer leur entreprise de manière numérique, en automatisant leurs processus métier de bout en bout et leurs capacités de mise en marché numérique.

Obtenir des informations stratégiques sur leurs activités grâce aux analyses commerciales.

Le modèle commercial d'Autodesk englobant les abonnements basés sur les termes et la consommation, DATECH SOLUTIONS suit la méthode FLAER - Rechercher, créer, adopter, développer et renouveler - pour développer, déployer et exécuter la valeur ajoutée spécialisée avec et pour les revendeurs et Autodesk.

