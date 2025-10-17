DELTAMOD - Batiweb

ConnexionS'abonner
DELTAMOD

Rue de l'Atlantique
44390 Nort sur Erdre
France
Crée en 2013, la société Deltamod développe son business model autour d’une démarche écoresponsable volontariste. Acteur de l’économie circulaire, elle décide de reconditionner les anciens bâtiments modulaires pour leur donner une seconde vie.

Basée à Nort-sur-Erdre (Pays de Loire), l’entreprise compte aujourd’hui 28 salariés experts pour devenir le spécialiste du modulaire de réemploi autour de 3 métiers principaux :

  • La vente de constructions modulaires reconditionnées et d’occasion
  • La prestation de services tels que le transfert modulaire et la mise en service
  • Le rachat, reconditionnement et recyclage  de bâtiments modulaires.

A ce jour, cette nouvelle approche a sauvé plus de 25 000 m² de bâtiment modulaire de la destruction. Un petit geste qui s’ajoute à toutes les actions en faveur de l’économie circulaire et de notre environnement.
Bâtiment reconditionné ou d'occasion, nous pensons la construction modulaire hors-site dans le respect de l'économie circulaire.

Une vision différente et une solution complète pour tous vos projets de bâtiments modulaires unitaires ou assemblés.

