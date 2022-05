DESCASYSTEM : Gammiste en menuiserie acier – Partenaire de JANSEN

DESCASYSTEM spécialisée, s’adresse aussi bien aux métalliers, serruriers, charpentiers, qu’aux architectes et économistes. Elle les assiste dans leurs projets par des conseils techniques, des formations et des approches financières grâce à des équipes dédiées produits et des documentations détaillées…

Tous nos produits sont testés et conformes aux normes françaises et européennes.

Deux agences à votre service, une à Lyon, l’autre à Paris.

Une organisation unique avec une équipe spécialisée dédiée à la distribution d’un seul produit depuis 25 ans.

Des techniciens expérimentés, informés de toutes les évolutions produits et normatives pour le marché Français.

Un stock central à Lyon pour distribuer sur toute la France, des technico-commerciaux et Prescripteurs répartis sur tout le territoire, un stock de mise à disposition pour plus de proximité sur la région parisienne.

Le savoir-faire de DESCASYSTEM :