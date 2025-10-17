DESCOMBES PRECIMECA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DESCOMBES PRECIMECA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DESCOMBES PRECIMECA : Fabricant Français de machine-outils de tôlerie

Depuis 50 ans, l'entreprise DESCOMBES PRECIMECA située à Saint-Restitut (26) en plein coeur de la Vallée du RHONE, est à votre service. Nous fabriquons des machines pour le travail des métaux en feuilles, de type cisailles et presses plieuses pour les professionnels industriels ou artisans.

La tôlerie est une discipline que nous maitrisons parfaitement et nous sommes en mesure de vous apporter des solutions fiables et durables afin de réaliser vos projets.

A NOTER depuis 2014 : fabrication d'un COMBI CISAILLE/PRESSE - capacité de cisaillage 3020x6mm et pliage 3340x100T à commande numérique 2 AXES (1 machine = 2 fonctions = encombrement réduit)

Les machines que nous fabriquons sont destinées au formage et pliage, ainsi qu'au cisaillage et découpage de tôles de petites ou grandes dimensions et de faibles ou fortes épaisseurs. Fabricant français, nous proposons également des machines spéciales : coupe gousset, plieuse à tablier, presse horizontale, ... et bien d'autres possibilités pour travailler la tôle en toute simplicité dans tous les formats.

Nous proposons aussi du matériel d'occasion rétrofité et mis en conformité, des occasions de très belles qualités, garanties de 6 mois à 1 an. Nous travaillons toutes les marques existantes et commercialisons des machines d'occasion conformes aux normes européennes.

DESCOMBES PRECIMECA propose également la vente de cintreuses de tubes avec les marques MINGORI et HYDROIL (propriétaire des 2 marques depuis 2014) avec une production relocalisée sur son site Dromois, enrichissant ainsi sa gamme de fabrication.

NOUVEAU ! Depuis septembre 2015, les CISAILLES et PRESSES PLIEUSES neuves sont GARANTIES 3 ANS pièces et main d'oeuvre sur toute la France (hors presses multiaxes).

Aucune autre marque ne propose une GARANTIE aussi longue et ceci est un gage de qualité !

Avec bien plus de 3000 machines en service en France et à l'Etranger et une équipe de professionnels de haut niveau qui assure également le service après-vente, nous mettons un point d'honneur à assister et conseiller tous nos clients. La qualité de nos machines ainsi que votre satisfaction sont nos priorités.

Le savoir-faire de DESCOMBES PRECIMECA :