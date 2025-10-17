DIASEN - Batiweb

ConnexionS'abonner
DIASEN

Zona industriale Berbentina n°5
60041 Sassoferrato (AN)
Italie
DIASEN est né en 2000 d'une idée de Floriano Mingarelli, un homme d'affaires capable de combiner expérience et vision dans une petite entreprise innovante qui est devenue un leader des solutions vertes pour la construction.

Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par Diego Mingarelli, le fils du fondateur, qui avec une grande prévoyance a poussé l'étude des matériaux et l'expérimentation de solutions de pointe dans le sens de la durabilité environnementale.

Elle est devenue, pour DIASEN, un trait distinctif, une identité partagée et un élément de caractérisation sur le marché.

Le siège social et la production sont situés à Sassoferrato, une ville de l'arrière-pays des Marches de la province d'Ancône, à proximité d'un grand centre manufacturier et productif italien.

Les racines donnent vie à la projection internationale de DIASEN et lui permettent d'être entièrement verte car la durabilité s'apprend à partir des choses les plus proches, des équilibres et des relations que l'on est capable de construire et d'entretenir.

Pour cette raison, aimer, comprendre et vivre son propre territoire est un élément important d'une identité durable : « Vous trouverez plus dans les bois que dans les livres. Les arbres et les pierres vous apprendront ce qui ne peut être appris des maîtres. » (Saint Bernard de Clairvaux).

Le savoir-faire de DIASEN:

  • Isolation thermique et acoustique
  • Lisseurs
  • Revêtements à base de liège
  • Finitions et décorations
  • Produits d'étanchéité
  • Hydrofuges
  • Revêtements
  • Amorces
  • Mortiers de restauration
  • Treillis et rubans de renforcement
  • Accessoires
