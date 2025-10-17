DIEHL METERING - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DIEHL METERING », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DIEHL METERING est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la fourniture de solutions de comptage intelligent.

Avec plus de 150 ans d'expérience, nous donnons aux services publics, aux municipalités et aux industries les moyens de prendre le contrôle de leurs infrastructures, en apportant une plus grande efficacité, durabilité et responsabilité à la façon dont ils gèrent l'eau et l'énergie.

Notre vaste gamme de services et de solutions comprend des informations basées sur les données, la connectivité IoT, des logiciels entièrement flexibles et un comptage intelligent transparent.

Nous avons été les pionniers de plusieurs nouvelles technologies dans le secteur du comptage et continuons à développer des innovations en matière de numérisation et d'intelligence artificielle. L'ensemble de notre portefeuille est fondé sur la création de valeur durable et l'établissement de relations durables avec nos clients.

Basée en Allemagne, nous sommes une entreprise familiale d'envergure internationale. Nous sommes fiers de maintenir nos principes fondateurs de qualité, de fiabilité et de proximité client, façonnant de manière proactive un avenir meilleur pour nos clients et les communautés qu'ils desservent. Notre approche est de penser global et d'agir local. En anticipant les tendances et en restant agiles, nous adaptons et développons notre stratégie avec nos clients et pour eux.

En soutenant leur croissance à long terme, nous contribuons également à la durabilité de la planète, en créant des innovations qui permettent à nos clients de mieux utiliser les ressources naturelles dont nous dépendons tous.

Le savoir-faire de DIEHL METERING :