DIMACO est le 1er fabricant français de nettoyeurs haute pression et le 1er fabricant européen de nettoyeurs thermiques.

DIMACO c'est déjà plus de 190 000 nettoyeurs fabriqués depuis 40 ans dans le Val de Loire, à Chinon.

Spécialiste reconnu de la fabrication de nettoyeurs haute pression de qualité professionnelle, la société exporte ses matériels depuis plus de 35 ans.

L'équipe DIMACO, spécialiste de la haute pression, vous accompagne dans tous vos projets, pour les secteurs de l'agriculture, du BTP, de l'agroalimentaire, de l'industrie, des collectivités... Nous améliorons sans cesse nos produits afin de nous adapter au mieux à vos besoins et satisfaire toutes vos exigences.

Afin de pouvoir réaliser tous vos projets, nous disposons de notre propre bureau d'études.

Le service "bureau d'études" assure la conception de plans et réalisation sur-mesure, à partir d'un logiciel de CAO 3D.

Ces nettoyeurs haute pression sur mesure pour l'usage professionnel et industriel fonctionnent jusqu'à 500 bars et sont disponibles en version eau froide et eau chaude, en version électrique, essence ou diesel.

Sur notre site de production, nous disposons d'une équipe de professionnels de la haute pression qui s'occupe de l'entretien et de la remise en état de vos machines.

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions techniques concernant le SAV, les garanties.

Le savoir-faire de DIMACO :