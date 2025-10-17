DIMAS SA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DIMAS SA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DIMAS SA est une entreprise manufacturière qui opère dans le domaine de l'énergie solaire depuis 1979.

En tant que pionnier dans la conception et la fabrication de systèmes solaires, nous n'avons cessé de développer la qualité et l'efficacité de nos produits qui sont largement connus et bien implantés dans Grèce et à l'étranger.

Grâce à de nombreuses années d'expérience et à des niveaux de compétence avancés, DIMAS SA vise le développement organisé de la production, certifiée ISO 9001:2015, afin de fournir des solutions rentables avec d'énormes avantages pour l'humanité et l'environnement.

Les systèmes solaires intégrés, les panneaux solaires, les absorbeurs et les ailettes, ainsi que les structures de montage avec kits d'accessoires font l'objet de recherche, de développement et de fabrication.

Certifiés par SOLAR KEYMARK et SRCC, testés même dans les conditions météorologiques les plus extrêmes, nous sommes prêts à répondre aux clients les plus exigeants.

Avec le réseau de vente le plus compétitif en Grèce et à l'étranger, nous sommes bien connus comme le plus puissant fabricant grec de systèmes solaires.

Depuis 1998, DIMAS SA a collaboré avec des entreprises dans tous les pays européens, tout en développant progressivement son propre réseau de vente aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie et en Australie. En investissant dans une coopération solide, nous nous développons sur les marchés futurs avec de nouvelles technologies d'énergie solaire pour un développement durable.

Dévouement, travail acharné, intérêt public et sensibilité environnementale sont les mots clés qui caractérisent les gens de DIMAS SA, une entreprise qui offre des solutions d'énergie solaire de haute qualité pour votre vie quotidienne.

Le savoir-faire de DIMAS SA :